Raison d’investir dans l’agro-business en Mauritanie

Monsieur le Président –

Raison d’investir dans l’agro-business en Mauritanie !

Raisons qui doivent déclencher en vous le désir d’investir dans « agrobusiness » en Mauritanie !

1. Notre pays abrite plus de milliers d’hectares, soit 50 % des terres fertiles, utilisable et non cultivées.

C’est pourquoi le pays est considéré comme le futur grenier du pays et de l’Afrique.

Avec une favorable, des cultures vivrières consommées à travers le monde ne peuvent provenir que de l’Afrique dont la Mauritanie fait partie.

2. L’Afrique et la Mauritanie ont un marché et une forte demande en produits agricoles. Qu’il pleuve, ou pas, les gens doivent manger tous les jours.

Nous dépensons actuellement des milliards pour importer des céréales ou des fruits et légumes et aliments de toute sorte, alors que nous pouvons produire nous-même localement.

Il y a donc une énorme pour vous, si vous pouvez fournir des alternatives moins, localement produites.

3. La modernisation des pratiques agricoles change le jeu à travers notre plupart des cultivateurs ont travaillé dur jusqu’ici, à cause de mauvais rendements engendrés par de mauvaises pratiques agricoles.

Désormais, grâce à la science et la technologie, la donne change.

Par endroits, on observe des rendements.

4. Vous pouvez commencer avec ce que vous avez ! L’Agrobusiness est l’un des rares business qui vous permet de commencer à n’importe quelle échelle.

Vous pouvez commencer avec une parcelle de terre ou 100 hectares.

L’opportunité de commencer le petit signifie que vous n’avez pas besoin de capitaux pour devenir en raison de la super-grande demande des produits agricoles.

Vous pouvez même commencer dans votre arrière-cour !

5. L’Agrobusiness est un énorme créateur d’emplois et emploie déjà 60 % de la population active d’Afrique subsaharienne.

À cela, s’ajoutent les emplois provenir de la chaîne de valeur.

Pour conclure, Chers (es) compatriotes Mauritaniens, si vous cherchez donc opportunité pour démarrer un business ayant un social important, alors vous faut sérieusement considérer l’agrobusiness en Mauritanie.

Je peux mettre à citer sans fin des dizaines de personnes qui se font avec ce business en Afrique et au Sénégal, au Maroc nos voisins.

À quand c’est votre tour ?

Abdelaziz DEME

Le 30 mars 2023