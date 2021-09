Rafla Tej : La vaccination nous permettra d’éviter une nouvelle vague en octobre

La conseillère auprès du cabinet du ministre de la Santé et membre de la commission nationale de vaccination, Rafla Tej a déclaré sur les ondes de Mosaïque FM, le 13 septembre 2021, que « Même si on a constaté une baisse du taux de positivité à moins de 10% et aucun décès n’a été enregistré durant les dernières 48h sur le Grand Tunis, la vigilance est de rigueur ».

Rafla Tej a précisé que « le Coronavirus est une pandémie dont la propagation peut causer une montée alarmante des contaminations, ainsi la vaccination massive et l’application rigoureuse des précautions sont nécessaires afin d’éviter une nouvelle vague épidémique en octobre ».

Rafla Tej a aussi indiqué que seulement 50% des personnes appartenant à la catégorie d’âge entre 50 ans et 30 ans ont achevé leur vaccination, et même si on a estimé que 40% à 50% des Tunisiens disposent d’une immunité naturelle suite à leurs contaminations, seule la vaccination nous permettra d’atteindre l’immunité collective.

La conseillère auprès du cabinet du ministre de la Santé a appelé les citoyens à se présenter en masse à la vaccination puisque cette dernière nous garantira l’apaisement des effets nocifs de nouveaux variants en ajoutant que : « Les personnes âgées de moins de 30 ans ont une sensibilité particulière à tout type de vaccin et aucune complication grave relative aux vaccins anti-Covid n’a été constatée pour le moment ».

https://www.facebook.com/watch/?v=364828611973476

