Radio Mauritanie : Clôture des journées de concertation sur la production et la couverture médiatiques.

Les travaux des journées de concertation sur ‘’la réalité de production et de la couverture radio : défis et perspectives’’ ont pris, vendredi à Nouakchott.

Cette rencontre, d’une durée de deux jours, a donné lieu à la discussion de la réalité des ateliers de production et de la couverture dans les radios locales et spécialisées.

Il a été question, également des défis et perspectives à la lumière de la multiplicité des réseaux et de la diversité et des changements mondiaux de l’intelligence artificielle à la transformation et à l’intégration numérique.

Clôturant les journées, M. Mohamed Lemine Ould Ivikou, chargé de mission au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sport et des Relations avec le Parlement, a remercié Radio Mauritanie et les participants à ces journées pour le travail sérieux accompli dans un temps relativement court, et les débats féconds et constructifs qu’ils ont animés.

Les recommandations émanant des ateliers de ces journées soulignent la nécessité de préserver les installations radio, de prêter attention à la formation, de documenter tous les résultats techniques et de choisir des personnes ayant des compétences et des linguistes qualifiés pour soutenir les médias à distance et la centralité dans la consolidation de la démocratie et l’unification de la société, en plus de travailler à augmenter les revenus et à développer les programmes.

AMI