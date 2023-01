Rabat : L’UM5 se penche sur les perspectives des relations entre le Maroc et la Mauritanie

Publié dans L’Opinion le Mardi 17 Janvier 2023

​Les travaux d’une rencontre sur «les relations maroco-mauritaniennes : acquis et perspectives» se sont ouverts, lundi à Rabat, en présence d’une pléiade de personnalités académiques et diplomatiques.

Rabat : L’UM5 se penche sur les perspectives des relations entre le Maroc et la Mauritanie

Organisée sur deux jours par la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Rabat-Agdal, relevant de l’Université Mohammed V de Rabat, cette rencontre o­re aux participants l’occasion de se pencher sur les relations entre le Maroc et la Mauritanie, marquées par une croissance accrue de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines académique, économique, culturel et humanitaire.

Ce conclave permettra aussi aux participants de revenir sur le développement du partenariat maroco-mauritanien à la lumière de la richesse de l’histoire commune et de la force des relations historiques, sociales et économiques. Intervenant à cette occasion, le Président par intérim de l’Université Mohamed V de Rabat et Doyen de la Faculté, Farid El Bacha, a mis en avant l’importance de la proposition de création d’un pôle diplomatique universitaire maroco-mauritanien, aboutissant à la conclusion de partenariats avec des universités et des centres de recherche des deux pays voisins en vue de promouvoir la coopération Sud-Sud.

Et de relever que la tenue de cette rencontre vise à ouvrir une discussion sur les moyens de renforcer davantage la coopération Sud-Sud en Afrique en général, et mettre en avant les dimensions historiques et civilisationnelles entre les deux pays en particulier, a‑n d’explorer les perspectives futures d’une coopération constructive dans divers domaines d’intérêt commun.

Selon M. El Bacha, l’UM5 Rabat vise, dans le cadre de son ouverture sur son environnement international, à renforcer et consolider les liens d’amitié et de coopération dans les domaines d’intérêt commun entre le Maroc et la Mauritanie. Pour sa part, l’ambassadeur de la République islamique de Mauritanie au Maroc, Mohamed Ould Hanani, a réitéré la ferme volonté de Nouakchott de faire progresser les relations entre le Maroc et la Mauritanie dans divers domaines, dont la coopération universitaire et de renforcer davantage les liens culturels et humains entre les deux pays.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le diplomate mauritanien a rappelé que la tenue de la Haute commission mixte et la signature de 13 accords couvrant de nombreux domaines, témoigne de la volonté des deux pays de faire progresser leurs relations bilatérales vers des horizons plus larges, de manière à mieux réponde aux espoirs et aspirations des deux peuples frères. Les relations entre les deux pays se sont renforcées pour couvrir tous les domaines vitaux, notamment l’enseignement supérieur, la santé, la formation professionnelle, les échanges commerciaux et le secteur privé, a-t-il fait remarquer.

Lors de cette journée, des chercheurs des deux pays ont souligné l’importance de la coopération entre les deux pays, notamment sur les plans politique, diplomatique, universitaire, économique et socioculturel.

Source: L’Opinion