Qui est Moctar Ould Diay, l’homme lige du président Ould Cheikh El Ghazouani ?

Coordinateur de la campagne du parti présidentiel lors des élections du 13 mai à Nouakchott, jusqu’ici acquise à l’opposition, l’ancien ministre de l’Économie et des Finances est devenu l’un des hommes-clés dans l’entourage du chef de l’État mauritanien. Portrait.

25 mai 2023 à 08:05

Par Marwane Ben Yahmed

Mis à jour le 25 mai 2023 à 08:05

Moctar Ould Diay, dans son bureau du ministère de l’Économie et des Finances, en octobre 2016. © Daouda Corera pour JA

Rendus publics dimanche 21 mai, les résultats officiels provisoires des élections législatives, régionales et municipales du 13 mai sont sans appel. Le parti El Insaf, du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a remporté 80 sièges de député sur 176 dans la nouvelle Assemblée nationale, déjà largement contrôlée par la mouvance présidentielle.

Il obtient également les 13 conseils régionaux en jeu et gagne dans 165 communes sur 238.

Fait marquant, Nouakchott, jusqu’ici bastion inexpugnable de l’opposition, bascule du côté pouvoir : les 9 communes, le conseil régional et 7 députés sur 21. Une victoire hautement symbolique, orchestrée par un homme de l’ombre, aussi discret dans les médias qu’omniprésent au sein de l’état-major de campagne : Moctar Ould Diay, 50 ans.

Né en 1973 dans la petite ville de Moudjeria, au cœur du plateau du Tagant (Centre-Sud), Moctar Ould Diay grandit loin des grands centres urbains. En 1997, il obtient un diplôme d’ingénieur de l’Institut national de statistique et d’économie appliquée (INSEA) au Maroc. Son expertise repose sur la gestion des données du marché du travail et de la politique de l’emploi, à travers des projets soutenus par le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud).

En 2003, sous la présidence de Maaouyia Ould Taya, Ould Diay prend la tête d’un programme gouvernemental intitulé « Éducation et Formation ». Il est dans la foulée nommé conseiller chargé des stratégies, du suivi et de l’évaluation au ministère de l’Enseignement. Il occupera par la suite le poste particulièrement sensible de directeur général des impôts.

Ministre de l’Économie sous Ould Abdelaziz

En 2015, Ould Diay se voit confier le ministère de l’Économie et des Finances par le chef de l’État, Mohamed Ould Abdelaziz. Sa prise de fonction coïncide avec l’effondrement des prix des matières premières, notamment le minerai de fer, dont dépend fortement la Mauritanie. C’est dans ce contexte qu’il conclut l’accord avec l’australien BCM International pour l’exploitation de la mine de F’Derick, visant à développer cette activité-clé grâce à ce gisement de 30 millions de tonnes.

Face à la dépendance accrue vis-à-vis de la rente minière, il défend cependant l’indispensable diversification de l’économie mauritanienne, notamment à travers l’agriculture, l’élevage et la pêche. « Pour réduire notre dépendance et faire face aux chocs engendrés par la baisse du cours du minerai de fer et par le changement climatique, nous avons d’abord mobilisé et diversifié nos recettes budgétaires. C’est ainsi que nos recettes fiscales sont passées de 42 milliards d’ouguiyas (environ 110 millions d’euros) en 2009 à 140 milliards en 2015. La progression a été comparable pour les recettes douanières. Ces ressources supplémentaires ont pu être utilisées pour préparer une nouvelle dynamique de diversification de notre économie », confiait-t-il dans une interview à Jeune Afrique, en 2016.

Moctar Ould Diay- Direction de la SNIM

En septembre 2019, suite à l’élection du président Mohamed Ould Ghazouani, dont il a été le directeur de campagne à Nouakchott, Ould Diay est nommé par décret à la tête de la Société nationale industrielle et minière de Mauritanie (SNIM), principal acteur de l’industrie du pays, appartenant à l’État (78 %). Un poste qu’il quittera en 2021, remplacé par Mohamed Vall Mohamed Telmidy. En tant que directeur de la SNIM, il développe la rentabilité financière de la société, met l’accent sur l’innovation, accorde davantage de place à la protection de l’environnement et au sort des communautés locales.

En 2022, il est donc désigné coordinateur de campagne des élections de mai 2023 d’El Insaf, le parti du président Ould Cheikh El Ghazouani. La victoire inédite à Nouakchott, dont il est l’un des principaux architectes, marquera-t-elle le début d’une nouvelle carrière politique ? À un peu plus d’un an de la prochaine présidentielle, nul doute qu’il se verra en tout cas confier de nouvelles responsabilités. Il est ainsi fortement pressenti au sein du prochain gouvernement.

