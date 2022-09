Qui est Biram Dah Abeid le futur président de la république islamique de Mauritanie?

Un militant des droits humains, abolitionniste anti-esclavagiste dans l’âme, président de Initiative pour la Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA-MAURITANIE) . Il est arrivé en 2014 et 2019 en deuxième position lors des élections présidentielles ; puisqu’il est noir, le régime d’apartheid de la république islamique de Mauritanie le prive avec ses partisans la reconnaissance d’un parti politique qui s’appelle la Refondation pour une Action Globale (RAG) afin de l’empêcher de basculer la majorité l’assemblée nationale dans son camp. Il a une stature internationale et un panafricaniste convaincu.

Un parcours et un curriculum vitæ impressionnant , il est député à l’assemblée nationale depuis 2018. C’est le seul homme que les mauritaniens ont élu pendant qu’il était détenu en prison illégalement sans avoir pu battre sa campagne. L’homme dérange les différents régimes de Nouakchott.

Prix des Droits Humains de la ville de Weimar 2011 – Prix Front Line Defenders 2013 – Prix Echoes of Africa de la ville de Philadelphie 2014 – Parmi les 100 intellectuels les plus importants du monde en 2014 (Foreign Policy) – Parmi les 15 défenseurs des Droits de l’Homme qui ont le plus marqué l’année 2014 (Jeune Afrique) – Tulipe des Droits de l’Homme 2015 (Pays-Bas) – Prix Lawson James 2016 (USA) – Prix des héros contre l’esclavage et la traite des personnes 2016 (USA).

Human Rights Prize of the city of Weimar 2011 – Front Line Defenders Prize 2013 – Echoes of Africa Prize of the city of Philadelphia 2014 – Among the 100 most important intellectuals of the world in 2014 (Foreign Policy) – Among the 15 defenders of Human Rights who most marked 2014 (Jeune Afrique) – Human Rights Tulip 2015 (Netherlands) – James Lawson Award 2016 (USA) – Hero Award against slavery and human trafficking2016 (USA)…

Source: Diko Henoune