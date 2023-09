Quelques actions pour réunir les Mauritaniens autour de toutes les composantes

Pour réunir les Mauritaniens autour de toutes les composantes du pays, nous pouvons mettre en place les actions suivantes :

1. Dialogue et compréhension mutuelle : organisez des forums de discussion et des rencontres intercommunautaires pour encourager le dialogue ouvert et la compréhension mutuelle entre les différentes composantes de la société mauritanienne. Cela permettra de renforcer les liens entre les citoyens et de favoriser une meilleure cohabitation.

2. Promotion du respect et de la tolérance : développez des campagnes de sensibilisation et d’éducation visant à promouvoir le respect et la tolérance envers les différences culturelles, ethniques. Cela peut être réalisé à travers des programmes scolaires, des spots publicitaires a la TV, affichages ou des événements communautaires.

3. Renforcement des institutions inclusives : encouragez le gouvernement à mettre en place des politiques et des programmes visant à renforcer l’inclusion de toutes les composantes du pays dans les institutions politiques, économiques et sociales. Cela peut se faire en favorisant la représentation équitable des différentes communautés dans les organes de prise de décision et en promouvant l’égalité des chances pour tous.

4. Promotion de l’égalité des opportunités : développez des initiatives pour garantir l’égalité des opportunités pour tous les Mauritaniens, indépendamment de leur origine ethnique, religieuse ou culturelle. Cela peut impliquer des programmes d’éducation, de formation professionnelle et d’accès à l’emploi, ainsi que des mesures de lutte contre la discrimination.

5. Soutien aux initiatives communautaires : soutenez les initiatives communautaires visant à renforcer la solidarité et la collaboration entre les différentes composantes du pays. Cela peut inclure des projets de développement communautaire, des programmes de coopération intercommunautaire et des initiatives de valorisation de la diversité culturelle.

6. Renforcement de l’identité nationale : promouvez l’unité nationale en renforçant le sentiment d’appartenance à la Mauritanie chez tous les citoyens. Cela peut être réalisé à travers la promotion de symboles nationaux communs, l’enseignement de l’histoire mauritanienne et la célébration des événements nationaux.

7. Médiation et résolution des conflits : développez des mécanismes de médiation et de résolution des conflits pour prévenir et gérer les tensions intercommunautaires. Cela peut être réalisé en renforçant les capacités des médiateurs locaux et en encourageant le dialogue plutôt que la confrontation.

Il est important de souligner que la mise en œuvre de ces actions nécessite un engagement fort et soutenu du gouvernement, de la société civile et de l’ensemble des Mauritaniens. Le processus de réconciliation et de réunion de toutes les composantes du pays peut prendre du temps, mais en travaillant ensemble, il est possible de créer une société mauritanienne plus unie et harmonieuse.

*Abdoul Aziz DEME*

Paris le 14 septembre 2023