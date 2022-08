Quand les compétences sont marginalisées!

Cheikh yahoufdhou Ould Eleyatt, titulaire d’une licence , un master en communication et des diplômes supérieurs dans d’autres disciplines est cadre dans la cellule de Communication et Marketing de l’autorité de la zone franche de Nouadhibou , depuis 2019 .

Il assure sa mission avec compétence et dévouement et souvent en l’absence des éléments de son équipe censés l’assister , comme le coordinateur de cellule qui se soignait à l’extérieur du pays et les autres agents qui passent la plupart de leur temps dans la capitale, Nouakchott.

Cheikh Yahoufdhou joue plusieurs rôles importants en matière de couverture médiatiques des événements et/ou défis concernant la zone franche, par sa présence sur les plateaux Tv ou radios et publication d’articles dans la presse.

Malgré tous ces efforts, salués pourtant par le directeur des ressources humaines, M. Mohamed Sidi Ammar, tutelle de la cellule communication , ainsi que , M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed,l’ancien président, Cheikh Yahoufdhou n’a jamais bénéficié , jusqu’ici d’une quelconque promotion .

Il rongeait ses freins de patience, espérant qu’après le départ de Muhammad Ali et ses prédécesseurs , une nouvelle lueur d’espoir naitrait et mettrait fin à sa marginalisation qui dure depuis plus de deux ans.

Ainsi a-t-il salué avec enthousiasme l’arrivée de l »actuel président, Ba Mamadou Abdoullah.

Lequel a effectué , dés sa prise de fonction , une visite sur le terrain pour constater l’avancement des travaux et apprécier le personnel au sein des départements

Au cours de cette tournée ,le Directeur des ressources humaines lui a présenté ,en ces termes, Cheikh Yahoufdhou » Cette personne travaille seule et défend la politique de la zone franche et ses réalisations dans tous les médias audiovisuels officiels et privés grâce à sa spécialisation dans ce domaine ».

Quelques jours plus tard, tout le monde fut surpris par une décision du nouveau président supprimant de l’organigramme la cellule de communication et marketing et transférant son personnel au Département du Développement.

Ainsi ,Cheikh Yahoufdhou ,vrai défenseur de la zone franche et figure civilisée et influente dans le domaine des médias et du marketing fut- en guise de reconnaissance de ses efforts antérieurs- , une fois de plus, privé de la moindre attention , fut- elle un changement de poste promotionnel dans le pôle de développement nouvellement créé .

De notre simple avis ,celui de la plupart du personnel, partenaires et citoyens de la zone franche de Nouadhibou, Cheikh Yahoufdhou Eleyatt mérite un traitement plus équitable.

Cp/adrar.nfo (NDB)