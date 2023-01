Quand le Makhzen cherche à briser l’axe Alger-Nouakchott.

Décidément le pays de sa majesté, le Maroc, via, à la fois, de ses instances officielles et ses relais de tous bords, fortement mobilisés d’ailleurs, ne veux pas lâcher d’une semelle l’Algérie en dépit des camouflés amassés à chacune de ses sorties.

Ce pays qui n’a de regard que sur l’Algérie multiplie ses sorties de route en laissant comme à chaque fois des plumes. La dernière en date est ainsi révélée par l’ambassade algérienne à Nouakchott en Mauritanie évoquant une campagne médiatique dans le but de « saboter » la coopération entre Alger et Nouakchott. En effet, la représentation algérienne en Mauritanie dénonce, dans un communiqué, une campagne médiatique malsaine menée par des organes de presses inféodés à un pays hostile à l’Algérie en référence au Maroc. Ces plans diaboliques visent, selon la même source, à torpiller la coopération algéro-mauritanienne en critiquant les préparatifs de l’Algérie pour tenir une exposition en Mauritanie pour promouvoir et faire connaitre ses produits industriels dans ce pays.

La représentation diplomatique algérienne dans ce pays voisin qui ne cite pas nommément le pays visé s’est dit, dans le même document, « surprise » de voir une série d’articles de presse émanant de réseaux occultes d’un bureau diplomatique d’un pays connu pour son hostilité envers le nôtre ouvrant, à la fois, le feu sur l’Algérie et la Mauritanie.

Ce pays, ajoute la source, fait tout pour saborder la dynamique partenariale entre les deux pays, boostée davantage depuis notamment la visite du président mauritanien, Mohamed Achikh Ould Ghazouani, en Algérie il y a un an. « Le plus étonnant encore c’est ces sites qui se mettent aux côtés d’une mafia médiatique. Sinon pour les autres (sites : Ndlr), ils sont mobilisés pour servir leurs intérêts personnels via une représentation diplomatique fantoche transformée à l’occasion à des rédactions ou ils perçoivent des énumérations pour chaque mensonge avancé ou pour une contre-vérité développée avec un manque criant de professionnalisme pour s’attaquer non seulement à l’Algérie mais également et de façon « honteuse » à toutes les institutions souveraines de Mauritanie », lit-on dans le texte. Et d’ajouter que ces pratiques d’un autre âge devraient être combattues par les institutions concernées, car il s’agit d’ « une ingérence flagrante dans le champ médiatique d’un pays étranger souverain. Un pays qui garantit désormais la liberté de la presse et sent les agents étrangers s’adonner à l’achat des consciences ».

Le texte a précisé que ces sites mobilisés par de différents moyens (visas, séjour d’attraction, et autres avantages financiers) n’ont aucune légitimité ou influence sur l’opinion publique ; car ils sont au seul service de leurs responsables à Nouakchott.

L’ambassade algérienne dans ce pays a rappelé à l’occasion la solidité des liens entre les deux pays, frère et voisin, réunis par une histoire et un avenir prometteur que nul ne peut ébranler. « Cet avenir commun entre les deux pays repose sur le respect mutuel, une coopération et un partenariat bilatérales mutuellement bénéfiques pour les deux peuples », souligne le texte.

La représentation diplomatique algérienne n’écarte pas, par ailleurs, la possibilité de voir cette campagne sordide s’accentuer après le lancement dans un avenir proche du grand projet portant réalisation de la route Tindouf/Ganzaouet.

« Les mercenaires de la plume vont redoubler encore de manigances et de haines après le lancement du projet de route Tindouf/Ganzaouet, et vont s’attaquer au gouvernement et à l’Etat mauritanien », conclut le texte.

Brahim Oubellil

Source: Le Courrier d’Algérie