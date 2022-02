Promouvoir les opportunités d’affaires et d’investissement sur le marché algérien

Alger, 19 février (VNA) – Le Bureau commercial du Vietnam en Algérie a présenté un manuel d’affaires et d’investissement sur le marché algérien pour aider les entreprises vietnamiennes à mieux comprendre ce marché et à promouvoir le commerce binational.

Promouvoir les opportunites d’affaires et d’investissement sur le marche algerien hinh anh 1Le conseiller commercial vietnamien en Algérie Hoang Duc Nhuan (au centre) lors d’une conférence commerciale en ligne sur l’exploitation du potentiel de la coopération commerciale et d’investissement entre le Vietnam et l’Algérie. Photo: VNA

Selon le conseiller commercial vietnamien en Algérie, Hoang Duc Nhuan, ce livre, de cinq chapitres et 155 pages, sera une source d’informations utiles qui aideront les entreprises vietnamiennes à renforcer l’exportation de leurs produits et l’investissement sur le marché algérien.

L’Algérie, quatrième économie d’Afrique avec une population de plus de 44 millions d’habitants, a besoin d’importer des biens où le Vietnam a des atouts, en particulier produits agricoles tels que café, poivre, noix de cajou et fruits de mer, entre autres.

Selon des données du Département général des douanes du Vietnam, le commerce bilatéral s’est élevé à 300 millions de dollars en 2017, dont 281 millions de dollars d’exportations du Vietnam.

En raison de la pandémie de COVID-19 et des politiques de restriction des importations de l’Algérie, les exportations du Vietnam vers ce marché se sont élevées à seulement 153 millions de dollars l’année dernière.

En ce qui concerne la coopération et l’investissement, la Compagnie d’exploration et de production pétrogazière PetroVietnam (PVEP) a créé une joint-venture avec des partenaires algériens et thaïlandais pour l’exploitation du gisement de Bir Seba dans le Sahara au sud de l’Algérie.

Le projet, mis en œuvre depuis 2003 et mis en service en 2015, a apporté des bénéfices aux deux parties, a rapporté HoangDuc Nhuan.- VNA