Projets gaziers internationaux pour l’Allemagne

En Allemagne et en Europe, le gaz et le pétrole sont rares. Partout, dans le monde, les entreprises énergétiques se mettent en place pour combler les lacunes. La protection du climat et de l’environnement ne sont pas au rendez-vous de ces activités lucratives, et les conséquences économiques et sociales pour les pays d’origine peuvent être désastreuses.

Depuis le début de la guerre contre L’Ukraine, L’Allemagne se déplace dans le monde entier pour acheter du gaz. Qu’il s’agisse du Qatar, du Canada, de l’Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis ou du Sénégal : L’Allemagne, en tant que pays riche, tente d’accéder à de nouvelles ressources gazières, en se démarquant des pays moins riches. Conséquence : les pays du Sud sont confrontés à des Black-out dus à la pénurie de gaz naturel. Pour nous, il est clair que cela ne peut pas être le concept de la sécurité énergétique du futur. La protection du climat, de l’environnement et de la responsabilité sociale doivent devenir la référence de la politique énergétique.

Production de gaz au Sénégal et en Mauritanie

BP, en collaboration avec d’autres investisseurs, produit du gaz et du pétrole au large des côtes du Sénégal et de la Mauritanie et souhaite également exporter une partie du gaz naturel liquéfié (GNL) vers l’Allemagne. Le chancelier Scholz a proposé une coopération au président du Sénégal et entend soutenir les investissements et la construction d’infrastructures de centrales électriques au gaz. Au lieu d’utiliser l’énergie solaire et éolienne abondante sur place, des projets fossiles sont en cours.

Conséquences Catastrophiques

La production de gaz aura d’énormes effets négatifs pour le Sénégal et la Mauritanie, comme en témoignent d’innombrables autres projets fossiles en Afrique. Les principaux bénéficiaires ne seront pas les populations locales. Au contraire, le secteur local de la pêche craint l’éviction et la perte de nombreux emplois. En revanche, les nouveaux emplois ne sont guère créés. Notre document de faits montre que des écosystèmes entiers, tels que le plus grand récif corallien d’eau froide du monde, pourraient être détruits, l’eau et les terres polluées. L’important corridor de migration des oiseaux vers les parcs nationaux de la Langue de Barbarie et la parc national de Djoudj, ainsi que la réserve de Guembuel, le parc national de Diawling et la réserve marine de Saint Louis sont également menacés.

Elhadji Malick Sow est un activiste et agriculteur sénégalais. Dans une Interview avec nous, il a raconté comment il était directement affecté par le « géant de l’énergie » européen. Il demande au président Macky Sall d’arrêter tous les projets d’exploitation du gaz et du pétrole, ainsi que du zircon. Il demande également au gouvernement de restituer les terres aux agriculteurs.

L’Allemagne profite.

L’exploitation des champs de gaz n’est possible que par L’argent étranger. Les machines et le matériel proviennent aussi souvent des pays du Nord et les gouvernements locaux soutiennent souvent les entreprises avec des garanties de crédit à l’exportation. Les conséquences désastreuses pour le climat, la mise en danger de l’industrie de la pêche artisanale locale et la destruction du plus grand récif corallien D’eau froide du monde sont acceptées par le gouvernement fédéral allemand pour satisfaire sa soif D’énergie.

Nous demandons la fin de ces sales affaires. Le gouvernement fédéral ne doit pas soutenir la production de gaz et de pétrole au Sénégal et en Mauritanie !

Pas d’argent des contribuables pour les nouveaux projets fossiles au Sénégal !

Au Sénégal et en Mauritanie, l’argent des contribuables allemands doit soutenir de nouvelles productions de gaz et de pétrole. Ce serait une rupture fatale de la « déclaration de Glasgow » adoptée lors du sommet sur le climat de 2021, qui exige l’arrêt de toute nouvelle aide au charbon, au pétrole et au gaz à l’étranger d’ici la fin de 2022. Nous pouvons tous être actifs – même à la maison ! Demandez à Olaf Scholz, par un mail de protestation, de se souvenir de la promesse internationale de Glasgow : pas de nouvelle production de gaz en Afrique !

