Projet de plantation de 2 millions plantes de Paulownia

Ce projet de plantation de 2 millions plantes de Paulownia par la société Mauritanienne ( Paulownia Mauritanie ) dans le désert de la commune de Boulenoir, la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, le nord de la Mauritanie.

Le projet vise à exploiter les multiples avantages de la Paulownia, notamment sa croissance rapide de 8 mètres par ans, sa capacité à séquestrer le carbone, sa résistance aux conditions environnementales difficiles en Mauritanie et la valorisation de ses feuilles dans l’agriculture et l’alimentation du bétail.

This planting project of 2 million Paulownia plants by the Mauritanian company (Paulownia Mauritania) in the desert of the commune of Boulenoir, the wilaya of Dakhlet Nouadhibou, northern Mauritania.

The project aims to exploit the multiple advantages of Paulownia, including its rapid growth of 8 meters per year, its ability to sequester carbon, its resistance to harsh environmental conditions in Mauritania and the valorization of its leaves in agriculture and livestock feed.

