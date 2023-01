Procès de l’ancien président, ses avocats sont pessimistes.

Le procès de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz et de onze de ses anciens collaborateurs a débuté mercredi au palais de justice du centre de la capitale Nouakchott sous des mesures de sécurité strictes.

Les accusés sont arrivés au palais de justice en attendant le début des premières sessions du tribunal des crimes de corruption, au milieu d’une foule nombreuse de partisans du président, de médias et d’observateurs cherchant à entrer dans la salle d’audience.

Le juge Omar Mohammed Lemine, président du tribunal, a annoncé l’interdiction de l’entrée des téléphones portables, appareils photo et autres pour assurer le bon déroulement du procès, ce qui inclut le rejet de la demande de la défense, qui appelait au transfert de la procédure du procès via la télévision nationale.

Le gouvernement est annoncé avoir pris toutes les mesures organisationnelles et sécuritaires pour assurer la transparence de ce procès, que certains appellent le “dossier de la décennie”, selon ce qui a été confirmé hier soir par son porte-parole, le ministre Nani Ould Chrougha.

La famille de l’ancien président s’est plainte de son isolement cellulaire et le gouvernement confirme la transparence de son procès.

Mais l’équipe de défense a confirmé hier soir lors d’une conférence de presse qu’elle n’était « pas optimiste quant à la transparence et à l’intégrité de la procédure du procès compte tenu des violations qui ont entaché son déroulement depuis son début il y a deux ans ».

Les avocats de la défense ont vivement critiqué la « décision de placer en détention leur client“, soulignant qu’ « elle a été émise illégalement et mise en œuvre d’une manière contraire au respect des droits de l’accusé, et contraire au règlement de procédure ».

Ils ont confirmé que la police avait emmené leur client vers une « destination inconnue”, et » que l’ancien président est kidnappé, nous ne savons pas où il se trouve, et sa famille ne sait pas où il est détenu, et c’est une nouvelle violation de la loi et de la tyrannie », ont déclaré ses avocats.

L’avocat Mohamed Ould Ichedou, chef de l’équipe de la défense du président, a qualifié de “torture morale” ce à quoi son client est soumis, exprimant “son inquiétude pour la santé de l’ancien président, qui souffre d’une maladie cardiaque”, et blâmant les autorités qui le détiennent.

“Les autorités sécuritaires ont convoqué le médecin privé de l’ancien président, lequel a parlé des complications de santé pendant la période qu’il a passée en prison au cours de l’année écoulée”, ont ajouté les avocats de la défense.

Asmaa Abdel Aziz, la fille aînée de l’ancien président, s’est plainte que “son père ait été emprisonné à l’école de police au même endroit où il était malade l’année dernière”.

Elle a appelé l’opinion publique « à se montrer solidaire d’elle dans l’épreuve de l’injustice à laquelle son père est soumis ».

Ould Abdel Aziz fait face, pour rappel, à des accusations de corruption, de blanchiment d’argent et d’enrichissement illicite, parmi d’autres personnalités qui ont travaillé avec lui pendant son règne entre 2009 et 2019.

La Justice mauritanienne a à ce jour saisi 41 milliards MRO (plus de 100 millions de dollars), dont plus de la moitié appartiennent à Ould Abdel Aziz et des membres de sa famille.

C’est la première fois qu’un président mauritanien, et même arabe est jugé pour corruption et pillage de fonds publics, l’opinion publique mauritanienne et internationale sera donc occupée à suivre ses auditions, qui s’annoncent longues.