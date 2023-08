Procès de la décennie Témoignage de Babacar Ndiaye | Shems Maarif

Questions /Réponses

Le Juge : Votre nom ?

Le Témoin : Aboubacar Ndiaye:, mon père Ali

Juge : Quelle est votre profession ?

Le témoin : Professeur de collège

Le Juge : Avez-vous une relation avec Mohamed Salem Ould Ibrahim Vall ou Mohamed Ould Daf ?

Témoin : Mohamed Salem ould brahim Val (Al-Markhi) est mon frère et parent

Le Juge : Expliquez?

Le Témoin : Nous sommes de la même tribu

Juge : Travaillez-vous avec lui ?

Le Témoin : Mon père travaillait avec lui

Le Juge : Donnez au tribunal les détails de l’achat de terrains pour Mohamed Salem ould brahim Val

Témoin : Mohamed Salem ould Brahim Vall (Al-Markhi) m’a convoqué et m’a dit que son épouse, , voulait acheter des terrains parmi les terrains mis en vente aux enchères dans la zone franche de Nouadhibou et qu’elle ne pouvait pas se rendre à Nouadhibou , et m’a demandé de le faire à sa place et je suis allé à Nouadhibou et j’ai assisté à la vente aux enchères publiques et j’ai choisi un terrain où se trouvaient les maisons des ouvriers d’une entreprise et je leur ai dit que c’était le meilleur terrain, et le jour de la vente aux enchères, je suis venu l’acheter.

Le Juge : Qui vous a demandé d’y aller ?

Le Témoin : Muhammad Salem (Al-Markhi)

Juge : Combien de fois ?

Le Témoin : Une fois

Le Juge : Combien de terrain leur avez-vous achetées ?

Témoin : Un seul

Le Juge : Quelle est sa superficie ?

Le Témoin : Je pense que c’est 800 mètres carrés.

Juge :A Combien l’avez-vous acheté ?

Le Témoin : 100 millions d’anciennes ouguiyas.

Le Juge : Qu’en est-il de Mohamed Ould Daf ?

Témoin : Quand je suis revenu à Nouakchott au bout de trois ou quatre mois, une personne m’a appelé d’un téléphone fixe et m’a dit que c’était un notaire ou quelque chose comme ca et m’a dit qu’il restait des terrains et que la priorité m’a été donnée pour avoir acheté lors de l’enchère précédente. Je lui ai dit que je n’en voulais pas.

Le Juge : Comment s’appelle-t-il ?

Témoin : Il m’a dit son nom, mais je ne me souviens plus de lui, mais il a encore rappelé d’un téléphone fixe, et je lui ai aussi dit que je ne voulais pas acheter. Deux semaines après son dernier appel, Mohamed Ould Daf m’a appelé, et s’est présenté à moi comme le Président de la zone franche. Il m’a dit qu’il y a des terrains qui seront vendus dans la zone franche si je pouvais les acheter en son nom , et il m’a donné rendez-vous dans son bureau près du bâtiment du ministère des affaires étrangères à Nouakchott. Il m’a expliqué qu’il n’y avait pas de problème. Je lui ai donné une copie de ma carte d’identité et je suis parti. Au bout d’un moment, quelqu’un m’a appelé et nous nous sommes rencontrés chez un notaire traditionnel, m’a présenté un acte de vente que j’ai signé.

Le Juge : Quel est son numéro de téléphone et où se trouve-t-il ?

Le Témoin : Je ne connais pas son numéro ni où il se trouve.

Deux mois plus tard, ould Daf m’a appelé et m’a donné rendez-vous chez lui. Après m’avoir conduit à la maison, j’ai trouvé avec lui l’un des fils de Mohamed Hamed, ou quelqu’un qui travaillait dans son bureau, et j’ai signé pour lui la vente de trois ou trois quatre autres terrains.

Le Juge : Quelle est votre relation avec Ould Daf ?

Le Témoin : Aucune

Juge : Pourquoi vous a-t-il appelé ?

Le Témoin : Il sait que j’ai participé à l’enchère précédente.

Le Juge : Vous avez participé à la vente aux enchères à Nouadhibou?

Témoin : Je ne suis pas allé à Nouadhibou je lui ai juste donné ma carte d’identité et j’ai signé le l’acte de vente.

Le Juge : Combien avez-vous facturé pour vosservices ?

Témoin : Mouhamed Salem, mon frère et ami, ne m’a rien donné.

Le procureur de la République , Ahmed Ould Abdallah, a posé les questions suivantes au témoin.

Confirmez-vous que Mohamed Salem brahim Vall vous a demandé d’acheter un terrain pour sa femme ?

Le Témoin : Oui, lui et sa femme me l‘ont demandé

Le Procureur : Qui vous a donné l’argent ?

Témoin : la femme , c’est elle qui m’a donné un chèque certifié que j’ai présenté à l’enchère, et après cela elle m’a envoyé le montant et je l’ai payé.

Le procureur : Quelle est votre relation avec Ould Daf ?

Témoin : Aucune

Quels sont les prix des terrains que vous lui avez achetés ?

Le Témoin : Je n’ai aucune idée de leurs prix.

AlAkhbar Info traduction du site Shems Maarif.info