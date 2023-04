Procès Aziz : l’audience de l’ex-président a été reportée au 3 mai.

Nouakchott- Le tribunal chargé de juger l’ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz pour enrichissement illicite a suspendu ses audiences a décidé de reporter l’interrogatoire de l’ancien Président Mohamed Ould Abdel Aziz à une séance prévue le 3 mai prochain.

Le report de l’audience est intervenu à la demande du chef du collectif de la défense de l’ancien président, l’avocat Mohamed Ould Ichedou.

Me Ichedou a justifié la demande de report de la séance par la nécessité de prévoir suffisamment de temps pour la coordination entre la défense et l’ancien président et pour examiner l’état d’avancement du dossier, ajoutant que l’équipe de défense n’a pas encore reçu une grande partie des dossiers qu’elle est censée recevoir.

Le président de la cour, le juge Amar Mohamed Lemine a annoncé la réponse à la demande de report, ajoutant que l’audience aura lieu le mercredi 3 mai prochain.

Ould Abdel Aziz et un certain nombre de hauts ressponsables de son régime sont jugés pour corruption, enrichissement illicite, blanchiment d’argent, octroi de privilèges injustifiés dans des transactions gouvernementales et pouratteinte aux intérêts de l’État, ce que les accusés ne cessent de nier.