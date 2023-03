Prière funéraire pour les martyrs de l’opération évasion de la Prison centrale de Nouakchott.

La prière funèbre pour l’âme des deux gardes tombés en martyrs la nuit dernière lors de l’évasion des terroristes de la prison centrale de Nouakchott, s’est déroulée mardi après-midi à la mosquée Ibn Abbas de Nouakchott.

La prière a été dirigée par l’Imam Ahmed Ould Habib Rahman, en présence des ministres de la Justice, de la Défense nationale, de l’Intérieur, de la Décentralisation, des Affaires Islamiques et de l’Enseignement originel, des walis de Nouakchott-Ouest et de Nouakchott-Sud, et de plusieurs chefs de corps militaires et de la sécuritaires ainsi qu’un grand rassemblement de fidèles.