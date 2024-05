Présidentielle mauritanienne : l’Opposition entre Procrastination et Positionnement !

Les échéances électorales en Mauritanie sont toujours marquées par des déchirements au sein des partis de l’Opposition. Ces déchirements se font toujours dans la douleur et vont jusqu’à la transhumance ou à la démission simplement de certains ténors du jeu politique.

Nombreux sont les cadres politiques de L’opposition qui pensent que la CENI devrait être changée totalement et y intégrer des personnes issues de la société civile et surtout de très haute moralité puisque les élections de l’année dernière avaient connu beaucoup de manquements. Et pour les opposants les plus sceptiques aller aux élections, c’est cautionner une victoire du pouvoir qui maîtrise la Céni qui est à ses ordres !!!! En effet , malgré les craintes des uns et de l’optimisme des autres, la Précampagne bat son plein. C’est ainsi, le soutien apporté par l’UFP au candidat du FRUD maître El Id M’Bareck a été différemment apprécié par le bureau politique de ce parti d’où la démission de certains cadres.

La Coalition : Vivre-ensemble vu également la désolidarisation des Flam quant au soutien apporté à la candidature de Biram Dah Abeid pour soutenir l’ex vieil ami et acolyte Mamadou Bocar Ba. Le RFD d’Ahmed Daddah quant à lui vit encore dans le mûtisme le plus complet : entre son président originel, mentor et mécène Ahmed Daddah appelé à faire valoir ses droits à la retraite et la jeunesse du parti, Daddah peine à faire avaler la couleuvre à son parti pour soutenir la candidature du Président Ghazwani donc le candidat du Pouvoir en vue d’un second mandat !

Messaoud ould Boulkheir garde encore le silence

Cependant,l’alliance populaire progressiste (APP) de Messaoud ould Boulkheir garde encore le silence en attendant son congrès la semaine prochaine pour se décider quant à la ligne à suivre !Pour l’heure, les alliances se tissent contre vents et marées et au gré des humeurs de part et d’autre : les FPC de Samba Thiam , Ladji Traoré et son groupe dissident de l’APP, l’Inspecteur Mohamed Diallo et son groupe politique ainsi que la Coalition Vivre Ensemble hormis l’aile des Flam ont jeté leur dévolu sur le candidat Biram Dah Abeidi .

Pour l’heure, les supputations vont bon train quant au congrès de l’APP qui doit normalement se tenir le 18 et le 19 du mois courant. Au terme de ce congrès le parti de Messaoud durement meurtri et pris en syncope après le départ de l’aile négro Africaine du Doyen Traoré Ladji, emboîterait -il le pas à Ahmed Daddah de RFD ou désignerait- Il tout simplement un candidat jeune pour impulser une nouvelle dynamique aux fins de récréer un engouement pour ce parti qui peine à retrouver son lustre d’antan ? Ce que retient l’observateur de la scène politique mauritanienne, c’est surtout le morcellement de l’opposition entre plusieurs pôles : Tawassoul, FRUD et IRA… Attendons et voir… À suivre !

Pour Rapide info Yahya Niane