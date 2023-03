Présentation des lettres de créance de l’ambassadeur de la Mauritanie auprès de l’Inde

SEM. Mohamed Ahmed Salem Mohamed Rara a présenté, vendredi, à la Présidente de la République de l’Inde, Mme Draupadi Murmo, ses lettres de créance en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie auprès de la République de l’Inde résidant à Abou Dhabi.

Au cours de la cérémonie de remise des lettres de créance, l’ambassadeur a transmis à la présidente de la République indienne les salutations de SE. le Président de la République Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, et sa volonté de développer les relations bilatérales entre les deux pays.

SE. la Présidente s’est félicitée du message du Président de la République et de son aspiration à renforcer les relations entre les deux pays dans les domaines de l’économie et du développement en général, afin de servir les intérêts des peuples amis de la Mauritanie et de l’Inde.