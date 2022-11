Préparatifs pour la réalisation du pont de Madrid

Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé d’étudier les préparatifs de la réalisation du pont de Madrid.

Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud a présidé hier, lundi, au Premier ministère, une réunion du comité ministériel chargé d’étudier la préparation de la mise en œuvre du pont du Carrefour de Madrid.

Au cours de cette rencontre, une présentation a été faite sur le plan général de mise en œuvre du projet du pont de Carrefour de Madrid, qui va commencer sa mise en œuvre, et les effets que la mise en œuvre du pont peuvent avoir sur le trafic urbain dans la ville de Nouakchott.

Après discussion et délibération, le Comité Ministériel a recommandé que les mesures nécessaires soient prises pour démobiliser les espaces parallèles et adjacents au site du projet afin d’accélérer le rythme des grands aménagements qui sont censés démarrer les travaux du Pont de Madrid.

Le pont de Madrid fait partie d’une série de projets « Mes priorités »

Son Excellence le Premier Ministre a recommandé aux secteurs impliqués dans ce domaine de redoubler d’efforts en vue d’élever leurs performances et d’accroître la coordination de leurs interventions afin d’accélérer la mise en œuvre de ce projet qui fait partie des infrastructures d’appui au développement, en application des directives de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani dans ce domaine.

Il convient de noter que le pont de Madrid fait partie d’une série de projets qui figurent dans le programme « Mes priorités » du président Ghazouani. Cela inclut la corniche longue de 70 km de Nouakchott. Ses études topographiques et géotechniques sont terminées et deux ponts sont en construction.

