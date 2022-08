Poutine et Macron acceptent d’envoyer une mission d’experts

Poutine et Macron acceptent d’envoyer une mission d’experts

Poutine et Macron acceptent d’envoyer une mission d’experts dans la centrale nucléaire ukrainienne – POLITICO

publié dans generationsnouvelles par Jewel Beaujolie le 19 août 2022

Lors d’un appel téléphonique vendredi, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont convenu qu’une équipe de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) devait être envoyée sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine, selon la présidence française et le Kremlin.

Macron « a exprimé son soutien à l’envoi au plus vite d’une mission d’experts de l’AIEA sur place », et Poutine « a marqué son accord au déploiement de cette mission », selon un communiqué du Élysée. L’appel des deux dirigeants était la première fois qu’ils se parlaient depuis le 28 mai.

La mission se déroulerait « sur la base d’une évaluation des Nations unies, sous contrôle ukrainien. Elle ne passera pas par la Russie, comme les Russes l’ont d’abord demandé », selon un responsable de l’Elysée.

Les deux présidents « reparleront de ce sujet dans les prochains jours », a indiqué l’Elysée, « après que les équipes techniques auront échangé des informations et avant le déploiement de la mission ».

La centrale à six réacteurs – la plus grande d’Europe – est sous le contrôle des troupes russes depuis mars, mais les opérations quotidiennes sont effectuées par des employés ukrainiens sous la surveillance du personnel russe de Rosatom également présent sur le site.

Seuls deux réacteurs fonctionnent, après que le bombardement du début du mois ait provoqué l’arrêt automatique d’un troisième pour des raisons de sécurité.

L’AIEA, l’organe de surveillance de la sûreté nucléaire de l’ONU, a qualifié la situation de «très alarmante».

Plus tôt vendredi, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres a dit La centrale nucléaire de Zaporizhzhia ne devrait pas être connectée au réseau électrique russe.

« De toute évidence, l’électricité de Zaporizhzhia est de l’électricité ukrainienne, et elle est nécessaire, surtout pendant l’hiver, pour le peuple ukrainien », a déclaré António Guterres, s’exprimant depuis le port ukrainien d’Odessa. « Ce principe doit être pleinement respecté. »

Jeudi, Guterres a appelé à une mission de sécurité de l’AIEA à Zaporizhzhia et à la démilitarisation de l’usine. Le président ukrainien Volodymyr Zelenksyy a déclaré à António Guterres qu’il n’accepterait une telle visite que si elle était « effectuée de manière légale à travers un territoire libre d’occupants ».

Poutine a également déclaré à Macron lors de leur appel téléphonique que la Russie était « confrontée à des obstacles » entravant l’exportation de ses produits agricoles, selon un communiqué du Kremlin – une affirmation que l’Elysée a rejetée.

Politico En2Fr

via generationsnouvelles