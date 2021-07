Communiqué de presse

Libreville, Le 13.07.2021

Pour la deuxième année consécutive, le Groupe BGFIBank sacré meilleure banque d’Afrique centrale en 2021

Le Groupe bancaire et financier BGFIBank s’est à nouveau vu décerner le prix de la meilleure banque d’Afrique centrale à l’occasion de la cérémonie de référence des « Trophées African Banker 2021 » ce mercredi 7 juillet 2021.

L’événement qui a pour objectif de célébrer les acteurs engagés pour le développement du secteur bancaire et financier en Afrique, s’est tenu en marge des Assemblées Annuelles de la Banque Africaine de Développement (BAD).

Cette année, African Banker, a tenu à récompenser les structures qui ont su faire preuve de résilience et maintenir leur cap de croissance malgré un contexte des plus instables à l’échelle continentale et mondiale.

« Au nom du Groupe BGFIBank, je tiens à remercier le jury African Banker pour cette distinction qui vient saluer le travail abattu par nos plus de 2300 collaborateurs ces 12 derniers mois. Ce trophée 2021 vient donc confirmer le travail réalisé et valorise notre capacité de résilience et d’adaptation face à un monde qui change en permanence. Dans le sillage de notre recherche perpétuelle de l’Excellence, au service du financement des économies africaines, nous vous donnons rendez-vous en 2022 ! » a déclaré Henri-Claude OYIMA, Président Directeur Général du Groupe BGFIBank.

A propos :

Le Groupe BGFIBank est un Groupe Financier International multi-métiers qui allie solidité financière, stratégie de croissance durable et maîtrise des risques, avec l’ambition d’être la banque de référence sur ses marchés en termes de qualité de service. Fidèle à ses valeurs de Travail, d’Intégrité, de Transparence, de Responsabilité et d’Esprit d’Equipe, le Groupe place la qualité de service au cœur de son métier. Il accompagne ses clients particuliers, entreprises et institutionnels dans une relation

durable, avec une gamme de produits et services élargie. Le Groupe BGFIBank enrichit sans cesse son offre en s’appuyant notamment sur l’expertise de ses partenaires, s’ouvrant ainsi à de nouveaux domaines. 2300 collaborateurs présents dans onze pays accompagnent au quotidien une clientèle diversifiée au Bénin, au Cameroun, au Congo, en Côte d’Ivoire, en France, au Gabon, en Guinée Equatoriale, à Madagascar, en République Démocratique du Congo, à Sao Tomé-et-Principe et au Sénégal.

