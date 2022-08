Pour contrer l’initiative chinoise Belt and Road, le Japon investit 30 milliards en Tunisie

Le ministre japonais des Affaires étrangères Fangzheng Lin a annoncé le 27 que 30 milliards de dollars américains seraient aidés à la Tunisie, dans le but de renforcer la capacité du Japon à concurrencer l’initiative chinoise « la ceinture et la route » en Afrique.

Le Japon reviendra sur le champ de bataille de la concurrence des infrastructures en Afrique et en Chine ! Le ministre japonais des Affaires étrangères Lin Fangzheng a annoncé lors du Symposium international de Tokyo sur le développement de l’Afrique qui s’est tenu en Tunisie le 27 qu’il fournirait à la Tunisie une aide de 30 milliards de dollars américains d’ici trois ans pour renforcer les infrastructures tunisiennes et atténuer la crise alimentaire. Dans le cadre de la concurrence de plus en plus féroce entre l’Occident et la Chine, le Japon a également augmenté son aide à l’Afrique pour contrer la Chine, qui a longtemps fait flotter son drapeau en Afrique.

L’aide généreuse du Japon

Selon un rapport d’Al Jazeera, lors du 8e Symposium international de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD8) qui s’est tenu en Tunisie, le ministre japonais des Affaires étrangères Fangzheng Lin a annoncé le 27 qu’il fournirait 30 milliards de dollars d’aide à la Tunisie d’ici trois ans, et a coopéré avec la Banque africaine de développement pour atténuer la crise alimentaire en Tunisie causée par la guerre russo-ukrainienne.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida, qui a été diagnostiqué avec la nouvelle couronne, a souligné dans une vidéo préenregistrée lors du séminaire que si la communauté internationale fondée sur l’ordre était abandonnée et autorisée à détruire unilatéralement le statu quo, elle n’aurait pas seulement un un impact sérieux sur l’Afrique, mais le chaos se répandrait dans le monde, a déclaré Kishida, c’est-à-dire la Chine et la Russie. Pour l’aide du Japon, le président tunisien Saeïd a exprimé sa gratitude et a souligné que l’aide du Japon peut permettre à la Tunisie d’équilibrer le développement et la préservation des traditions sociales.

Il s’agit également de l’aide internationale la plus importante que Saeïd ait reçue depuis son élection à la présidence en 2019. Lors de la TICAD en 2019 (suspendue au milieu en raison de l’épidémie), le Premier ministre japonais de l’époque, Shinzo Abe, a appelé les investisseurs qui investissent en Afrique à éviter que les pays africains ne tombent dans le piège de la dette, ce qui signifie qu’ils emprunteraient beaucoup d’argent à le capital pour la construction, mais plus tard ils ont échoué. Si vous ne payez pas, vous vous retrouvez dans le dilemme de la location d’infrastructures clés pour rembourser vos dettes.

Il y a encore beaucoup de conflits internes en Afrique

Cependant, les pays africains ont aussi leurs propres problèmes à résoudre. Depuis que Saïd a pris ses fonctions, il a arbitrairement limogé le cabinet et limogé le Premier ministre du parlement. La régression démocratique sous une forme déguisée a également provoqué le dégoût de la communauté internationale. En outre, le voisin de la Tunisie, le Maroc a également remis en question les craintes soudaines de Nicée que l’argent de l’aide aille au Front Polisario, qui veut l’indépendance du Sahara occidental (le Maroc occupe actuellement la majeure partie du territoire du Sahara occidental), et les deux parties ont rappelé les ambassadeurs l’un à l’autre, et les relations ont détérioré rapidement.

Selon le rapport « Economic Research », la stratégie chinoise « One Belt, One Road » est déployée en Afrique depuis longtemps dans le passé. Des pays comme l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Kenya, la Tanzanie, le Mozambique et d’autres pays ont rejoint le Initiative « One Belt One Road ».

Le projet de chemin de fer du Kenya a permis d’augmenter le PIB du pays de 1,5 %, de réduire les coûts logistiques de 40 % et de créer plus de 46 000 opportunités d’emploi locales.

Alors que la confrontation de la Chine avec l’Occident s’est intensifiée, l’Occident a également commencé à augmenter son aide à l’Afrique.