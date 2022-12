Pose de la première pierre pour la construction de 100 infrastructures scolaires dans le pays

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, M. Sid’Ahmed Ould Mohamed, a supervisé, ce jeudi, à partir de la ville d’Akjoujt, et en compagnie du wali de l’Inchiri, M. Idriss Demba Coréra, la pose de la première pierre pour la construction de 100 infrastructures scolaires dont 81 écoles primaires, 16 collèges et 3 lycées, ce qui correspond à 550 salles de classes pouvant accueillir environ 34 mille élèves.

Prévues dans 11 wilayas sur les 15 que compte le pays, ces infrastructures se répartissent comme suit : 17 au Hodh Chargui, 7 au Hodh El Gharbi, 4 en Assaba, 9 au Gorgol, 12 au Brakna, 16 au Trarza, 5 en Adrar, 4 à Dakhlet-Nouadhibou, 21 au Tagant, 2 au Guidimagha et 3 en Inchiri.

Dans un mot prononcé à l’occasion, le directeur des bâtiments et équipements publics au ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, M. Brahim Ould Sghair, s’est dit heureux de la présence de M. le ministre à la cérémonie de pose de la première pose qui fonde l’édifice d’une grande construction profitant à notre système éducatif, exécutant ainsi des engagements de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et en exécution de la politique du gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, notamment dans le domaine du rehaussement du niveau de l’offre en infrastructures scolaires pour qu’elles remplissent les conditions de l’Ecole républicaine, précisant que le Département s’emploiera à ce que ces infrastructures soient prêtes à la rentrée scolaire 2023-2024.

Le directeur des bâtiments et équipements publics a ajouté qu’il y a une autre composante du programme non moins importante consistant en la réhabilitation ou la construction de 100 infrastructures scolaires à l’intérieur du pays et la construction de 328 nouvelles salles de classe d’une capacité totale de 20.000 élèves, en plus de bâtiments annexes comme les locaux pour les administrations, les logements pour les directeurs d’établissement et les gardiens des écoles.

Auparavant, le maire adjoint de la commune d’Akjoujt, M. Mohamed Abdallahi Ould Chi’a, avait prononcé un mot de bienvenue pour le ministre, saluant ces réalisations importantes qui contribuent à la mise en œuvre de l’Ecole républicaine au niveau national.

Le ministre avait également visité le chantier de construction du siège du conseil régional de l’Inchiri et constaté l’état d’avancement de ses travaux.

La pose de la première pierre de ces infrastructures scolaires s’est déroulée en présence du hakem de la moughataa d’Akjoujt, M. Lebatt Ould El Moctar, et de la présidente du Conseil régional de l’Inchiri, Mme Ghlana Mint Allouch et des autorités administratives et sécuritaires dans la wilaya.

