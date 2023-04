Porte-parole:l’eau minérale sur le marché ne présente aucun risque

Porte-parole du gouvernement : L’eau minérale sur le marché mauritanien ne présente aucun risque pour la santé.

Le ministre de l’Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, M. Nany Ould Chrougha, a commenté, jeudi après-midi, les résultats du conseil des ministres qui s’est déroulé plus tôt dans la matinée. En conférence de presse, il a répondu à diverses questions relatives à l’action gouvernementale et à l’actualité nationale.

Le porte-parole a indiqué que le conseil a examiné et adopté des projets de décrets, dont celui relatif à l’octroi de deux permis d’exploitation du sable noir (substances du groupe 2), au profit de la société Haitian Mining Mauritanie, pour une durée de 30 ans. L’activité de cette entreprise sera localisée à Tiguimatine, dans la wilaya du Trarza. Il est prévu que la société créée 630 emplois directs, dès le démarrage de ses activités.

Interpellé sur les allégations selon lesquelles l’eau minérale en Mauritanie ne serait pas potable, le porte-parole du gouvernement, a dit être en phase avec le communiqué du ministère de l’Hydraulique à ce propos. Il a affirmé que l’eau, aussi bien minérale et que celle distribuée par la société nationale d’eau et l’office national des services de l’eau en milieu rural, sont conformes aux critères de qualité, édictés par l’Organisation Mondiale de la Santé.

Le porte-parole a profité de l’occasion, pour inviter les populations à être vigilantes face aux fausses informations, appelant également les médias à faire preuve de responsabilité pour ne pas contribuer à la prolifération de la désinformation.

Concernant le secteur des pêches, le ministre a réagi aux affirmations d’une personne résidente en Turquie sur la gestion des ressources halieutiques en Mauritanie. M. Nany Ould Chrougha a tenu à rappeler que l’individu en question, opérait en Mauritanie, à travers divers navires, avant que son activité ne soit arrêtée, pour diverses raisons. Il estime que c’est un opérateur qui est bien connu dans la sous-région, pour son manque de professionnalisme, entre autres.

Pour ce qui est de la Pêche illégale, le porte-parole du gouvernement relativise. Selon lui, partout dans le monde, certaines personnes enfreignent les lois et règlements, raison pour laquelle des mécanismes de contrôle, sont mis en place, notamment à travers les gardes côtes. Le plus important, c’est que tout soit mis en œuvre pour mettre la main sur les fraudeurs d’une part et les soumettre aux sanctions prévues par la loi, d’autre part. Il est arrivé dit-il, que de lourdes amendes soient distribuées et que des navires soient même saisis pour diverses infractions au large de la Mauritanie.

Toujours en rapport avec le secteur des Pêches, citant l’Institut mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le phénomène d’échouage de poissons sur les côtes mauritaniennes, n’est pas causé par des produits chimiques, ni par le fait que ces poissons ont été pêchés puis reversés à la mer. Les circonstances doivent encore être élucidées a-t-il déclaré, annonçant par ailleurs qu’un échantillon a été envoyé pour analyse, dans un laboratoire spécialisé, en Allemagne. En attendant les résultats des analyses dudit échantillon, les investigations vont se poursuivre en Mauritanie, a précisé le ministre.

En outre, le porte-parole du gouvernement a été questionné sur les prix des denrées alimentaires, durant le mois du ramadan. Pour lui, le Président de la République a donné des instructions au comité interministériel, chargé d’approvisionner le marché durant le ramadan. Il a souligné avoir constaté que la mission a été effectuée comme demandée, notant que les prix sont abordables. Il a mentionné le fait que le ministère des Pêches a distribué des quantités de poissons gratuites, en plus de la mise en place de points vente à des prix subventionnés. Il est en de même pour le blé, mis à disposition par le Commissariat à la Sécurité Alimentaire.

Justement par rapport au blé, le porte-parole gouvernement, M. Nany Chrougha, a en référence à l’incident de Temchakett, déclaré qu’il était courant de trouver un sac pourri sur un tas de 50 mille tonnes entreposées quelque part. Le plus important, c’est qu’un grain de blé impropre à la consommation ne soit pas commercialisé, encore moins consommé. Ainsi, il a rappelé qu’à Temchakett, plus de 25.000 tonnes avaient été vendus, sans qu’aucun sac ne présente des risques pour la santé. Les quantités suspectées, ont été mises de côté et renvoyées suivant les procédures.

Enfin, le porte-parole du gouvernement a déclaré que la rupture du jeûne du Président de la République, SEM Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani avec les soldats postés aux frontières, est un geste fort. Il s’agit selon lui d’un moment de partage et de communion, entre le chef suprême des armées et ses valeureux hommes. Il a estimé que c’est un geste de nature à booster le moral des troupes et leur témoigner sa reconnaissance pour les sacrifices consentis.

AMI