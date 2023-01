Polisario: Brahim Ghali reprendra son poste de Secrétaire général même sans soutiens.

lundi 9 janvier 2023 – 21:47

Le polisario se prépare à réélire Brahim Ghali comme Secrétaire général le 13 janvier. Malgré les grandes tensions internes et la vague de défections à cause des agissements de la direction de la milice séparatiste sahraouie, le chef de l’organisation est parti pour poursuivre son règne en basant son discours sur « une escalade militaire ».

Les militants du polisario doivent se réunir pour son 16ème congrès général pour déterminer qui assurera les commandes de la milice ces prochaines années. Et si la fébrilité de la direction actuelle s’est sentie, notamment avec des réunions secrètes tenues pour organiser le nouveau mandat de Brahim Ghali, le dirigeant séparatiste à l’état de santé chancelant depuis le covid, ce dernier est assuré de rempiler après l’abandon du seul candidat qui aurait pu obtenir la confiance des séparatistes, Mustapha Bachir Sayed, à cause de l’absence de feu vert des autorités algériennes,.

La nouvelle ne risque pas de plaire à des centaines de membres dont les jeunes, impatients et mécontents de la situation, qui ne profite qu’aux proches de Brahim Ghali. Sauf surprise le 13 janvier, Brahim Ghali restera aux commandes en proposant un discours « va-t-en guerre ».

Ainsi, il est prévu qu’un rapport des actions du groupe séparatiste ces dernières années soit présenté au congrès, en capitalisant sur la rupture du cessez-le-feu de 1991, décidée par le polisario après avoir envahi en novembre 2020, la zone tampon d’El Guerguerat dans le sud du Maroc en bloquant le point de passage de marchandises destinées à la Mauritanie.

Les membres de la direction du polisario devraient tenir un discours fortement orienté vers des promesses de guerre, ou du moins des tensions provoquées contre le Maroc.

« Une stratégie et une action seront envisagées qui iront sûrement dans le sens d’une escalade militaire », a déclaré le délégué du polisario, Abdulah Arabi au média espagnol Publico.

Ne cachant pas leur plan de déstabilisation, le représentant du polisario a ainsi estimé qu’en créant l’escalade contre le Maroc, le polisario permettra « une augmentation de l’instabilité (…) pour toute la région nord-africaine ».

«Jusqu’à ce que l’ONU intervienne, exerce son rôle et appelle les deux parties à négocier pour rechercher une solution pacifique, nous, en tant que Front Polisario , n’avons d’autre choix que de rechercher cette escalade militaire au nom du peuple sahraoui », a-t-il déclaré en essayant volontairement de torpiller la réalité.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a été clair dans toutes ses dernières résolutions au sujet du dossier du Sahara. Il appelle les 4 parties au conflit (Maroc, Algérie, Mauritanie, polisario) à reprendre le processus de négociations directes sous le format des tables rondes, le format choisi.

L’ONU distingue en effet 4 parties au conflit et la communauté internationale aussi. Seule l’Algérie (et son proxy, le polisario) refuse de reprendre les négociations directes arrêtées en 2019 après la démission de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU, Horst Kohler.

Le Conseil -ainsi que la communauté internationale- a également salué et appuyé la solution de l’autonomie proposée en 2007. Après l’invalidation de la proposition de référendum devenue impossible à pratiquer 50 ans après le début du conflit, cette proposition d’autonomie élargie sous souveraineté marocaine est devenue la seule solution pratique, pacifique, politique, réaliste, basée sur le compromis, qui puisse mettre fin au dossier.

Cette solution a convaincu mêmes des sympathisants du polisario qui ont par la suite fait défection au camp séparatiste à cause des mensonges et manipulations de la milice, jugeant cette solution comme courageuse de la part du Maroc et qu’elle pourra réellement apporter la paix aux populations sahraouies captives en Algérie.

