Police mauritanienne : toutes les personnes expulsées récemment étaient des étrangers, selon un communiqué officiel.

La police mauritanienne a confirmé que toutes les personnes expulsées du pays ces dernières semaines étaient des étrangers, « contrairement à ce qui circulait sur les réseaux sociaux ».

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la police a déclaré avoir arrêté 10 individus non identifiés au cours des dernières 24 heures « dans le cadre du travail de routine de la police et lors de l’arrestation de contrevenants à la législation sur l’immigration ».

La police a ajouté qu’après que les équipes de l’état civil les ont examinés et ont pris leurs empreintes digitales, un citoyen mauritanien a été identifié parmi eux, tandis que les neuf autres n’ont pas été identifiés, malgré leurs déclarations d’être mauritaniens sans fournir aucune preuve.

La police a confirmé que les autorités compétentes enquêtaient pour confirmer la véracité de cette affaire.

Ces dernières semaines, la Mauritanie a lancé une campagne d’expulsion des résidents illégaux, expulsant un certain nombre d’entre eux hors du pays et en détenant encore d’autres dans des abris de la capitale, Nouakchott

