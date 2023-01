Police : « Il est légal d’interdire à l’ancien président de se rendre à l’étranger ».

La police chargée des crimes économiques a déclaré que l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz avait été interdit de « voyage en réponse à une convocation judiciaire qui lui avait été délivrée ». Dans un communiqué rendu publique, la police a confirmé avoir reçu une convocation du Tribunal anti-corruption pour la comparution de l’accusé, le 12 de ce mois dans ce qui est devenu connu dans les médias sous le nom de »dossier de la decennie ».

Voici le communiqué publié par la Direction générale de lutte contre la criminalité économique et financière : « La Direction Générale de Lutte contre la Délinquance Economique et Financière est arrivée ce soir du Tribunal Anti-Corruption et a cité l’accusé figurant dans le dossier n°001/2021 à comparaître le 12 janvier 2023.

La police de l’aéroport international de Nouakchott a été surprise par la présence de l’accusé, Mohamed Ould Abdel Aziz, à l’aéroport cette nuit-là, prêt à partir pour la France, où les déplacements légaux sont interdits.

A cette occasion, nous rappelons à l’opinion publique que dès que le contrôle judiciaire auquel l’accusé a été soumis a été levé au cours des derniers mois, il a été habilité avec tous ses droits et autorisé à circuler librement et à voyager à l’extérieur du pays »