Point de presse autour des résultats du conseil des ministres.

Les ministres, de l’Equipement et des Transports, M. Nany Ould Chrougha, porte-parole du gouvernement, des Affaires islamiques et de l’Enseignement Originel, M. Dah Ould Sidi Ould Amar Taleb, de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, M. Sid Ahmed Ould Mohamed, ont commenté au cours d’un point de presse, ce soir les résultats du conseil des ministres tenu tôt dans la matinée.

Prenant la parôle le premier, le porte-parole du gouvernement a déclaré que le conseil des ministres a examiné et adopté plusieurs projets de décrets et de communications, dont un projet de décret portant sur le plan de lotissement de la ville de Nema et une communication orale concernant au marché relatif à la fourniture de tapis de prière à la grande mosquée de la capitale.

Commentant ladite communication, le ministre des Affaires islamiques a démenti les rumeurs qui circulent depuis quelques semaines au sujet la fourniture des tapis de prière pour la grande mosquée, soulignant que sa déclaration s’inscrit dans le cadre de l’engagement des autorités à garantir la transparence en matière de dépenses publiques.

A son tour, le ministre des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel, M. Dah Ould Ould Amar Taleb, a déclaré qu’aucune Ouguiya n’a été – jusqu’à présent – décaissée du montant alloué à l’ameublement de la grande mosquée de la capitale, dite Mosquée de Médine. Il a par ailleurs nié la rumeur qui prétendait que le marché aurait été annulé, précisant qu’il a seulement été reporté en raison de vices techniques et formels, affirmant que son département veille sur la transparence dans l’achèvement de cette opération comme dans les autres marchés du département.

Dans ce cadre, il ajouté que le ministère a rejeté certaines offres qui n’ont pas respecté les normes relatives à la qualité des tapis. Il a, par la suite, rappelé que c’est dans le souci de la transparence, qu’une commission des marchés a été créée au niveau du Département qui a fixé l’ensemble des mesures de l’opération dont le choix de la plus haute qualité de tapis.

Pour sa part, le ministre de l’Habitat a indiqué que le décret portant approbation du plan de lotissement de la ville de Néma, va permettre à la ville de Néma de se doter d’un plan moderne, dont les démarches nécessaires seront bientôt entamées. ‘’Ce plan de lotissement, explique le ministre, est d’une superficie totale de 3041 hectares, dont 968 hectares destinés à l’habitat, permettant la mise en place de 2500 parcelles de terrains de superficie variant entre 300 et 600 mètres carrés. « 220 hectares seront utilisés pour les infrastructures publics et 432 hectares pour le réseau routier de la ville », a noté le ministre.

Par ailleurs, M. Sid ’Ahmed a déclaré que la préparation simultanée des plans pour les capitales des wilayas et de certaines moughataas, témoigne clairement de l’intérêt que Son Excellence le Président de la République accorde pour améliorer la vie des citoyens, car il s’agit là, poursuit-il, de la première fois qu’un gouvernement adopte simultanément tant de plans.

Dans ce cadre le ministre a fait savoir que son département envisage la préparation d’un projet de planification de sept villes, soulignant que des équipes sont actuellement au niveau de la ville de Kiffa, puis ce sera le tour de la ville de Tidjikja puis d’Atar et ensuite la ville de Sélibabi.

De son côté le porte-parole du gouvernement a réagi aux questions posées par la presse. Parmi celles-ci, une question relative à la décentralisation du conseil des ministres. A ce propos, le porte-parole a rappelé que l’objectif principal de cette nouvelle approche est de mettre en place une véritable décentralisation des actions du gouvernement au niveau des wilayas de l’intérieur avec un focus sur les spécificités économiques de chacune de ces wilayas, soulignant que la tenue du conseil à Rosso a donné lieu à une interaction directe avec les habitants de la ville concernant leurs aspirations et les défis auxquels ils sont confrontés.

Au sujet de la visite du ministre russe des Affaires étrangères en Mauritanie, le porte-parole du gouvernement a indiqué que cette visite vient consolider les relations historiques avec la Russie, et une occasion d’échanger sur certains dossiers communs, comme le sommet russo-africain, la question de la sécurité au Sahel et la crise ukrainienne.

Il a ajouté que Son Excellence le Président de la République a exprimé au ministre russe l’importance de la relation entre notre pays et la Russie, et a discuté avec lui de la question de l’Ukraine, notamment ses répercussions sur la sécurité alimentaire et la nécessité de la résoudre d’une manière qui profite à tous. Le président a lui également exprimé l’importance G5-Sahel dans le maintien de la paix et de la sécurité dans la région.

Au sujet de l’acquisition de l’avion présidentiel, le ministre a déclaré qu’il s’agit d’un acte généreux de la part des Emirats arabes unis, et qui vient consolider la souveraineté nationale, et dont l’acquisition a été faite suivant les procédures nationales de passation des marchés publics, avec un don émirati destiné à cet effet.

Dans sa réponse à une question relative au douloureux séisme qui a frappé la Syrie et la Turquie, le porte-parole du gouvernement a déclaré que Son Excellence le président de la République a donné ses instructions pour apporter le soutien nécessaire à ces deux pays frères, soulignant que le gouvernement prendra en charge la mise en œuvre de ses instructions très bientôt.

