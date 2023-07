PM Mohamed Ould Bilal: le président doit rester en dehors des discussions DPGG

Le Premier ministre Mohamed Ould Bilal a déclaré samedi soir que le président de la république est un grand symbole et doit rester à l’écart des discussions sur les actions du gouvernement.

« C’est inacceptable de le détruire », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le président n’est pas considéré comme responsable devant le parlement et qu’il est moral de respecter le président de la république », a-t-il dit, pour adresser au Premier ministre et aux ministres les critiques et l’opposition aux actions du gouvernement.

Répondant aux critiques de certains représentants à l’encontre du président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, le Premier ministre a qualifié de tels comportements de dangereux et a appelé à la nécessité de jouir d’une démocratie qui « renforce l’Etat et permet de travailler dans une atmosphère d’ouverture et de respect mutuel ».

Mohamed Ould Gazouani est président de la République depuis le 1er août 2019 et, après son entrée en fonction, il a entamé une série de consultations avec la société civile et les partis politiques.

Après avoir été élu, il a mis l’unité nationale et le dialogue au premier plan, espérant « atteindre un consensus national autour des problèmes fondamentaux auxquels le pays est confronté, mener de véritables réformes juridiques et normaliser la vie politique ».

Avec agences