Plus de 2,7 mille Palestiniens sont morts depuis le début de l’escalade avec Israël

Le nombre de Palestiniens tués lors des frappes israéliennes sur la bande de Gaza a dépassé 2 700. Selon le ministère palestinien de la Santé, 10 800 personnes ont été blessées. « 2 726 tués et 10,8 mille blessés à la suite de l’agression israélienne en cours dans la bande de Gaza », a indiqué le département dans un communiqué cité par TASS .

Le ministère de la Santé de la bande de Gaza a appelé la communauté internationale à envoyer des équipes médicales de toutes spécialités dans l’enclave pour sauver la vie des blessés. Le département demande d’envoyer des médecins dans les hôpitaux où le personnel médical a été tué lors des bombardements. Plus tôt, le service de défense civile avait signalé que plus d’un millier de personnes étaient portées disparues dans la bande de Gaza après l’effondrement de bâtiments suite aux bombardements israéliens.

Selon l’ONU, plus de 1 300 bâtiments contenant plus de 5 500 logements ont été détruits dans la bande de Gaza et 3 700 autres structures ont été gravement endommagées. Le conflit israélo-palestinien s’est intensifié le matin du 7 octobre, lorsqu’Israël a été soumis à une attaque à la roquette sans précédent depuis la bande de Gaza. Des combattants armés du Hamas ont pénétré dans les zones frontalières du sud d’Israël, où ils ont capturé des dizaines de militaires et de civils.

En réponse, Israël a lancé une opération militaire à grande échelle contre le Hamas. Le nombre de victimes en Israël, selon les dernières données, a dépassé 1 400 personnes.