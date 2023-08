Plus de 10 morts dans des affrontements au Yémen

Au moins 10 soldats progouvernementaux ont été tués aujourd’hui dans une attaque menée par les rebelles Houthis au Yémen, après plus d’un an de calme relatif dans la guerre qui a dévasté le pays. Dix soldats ont été tués et 12 blessés lors d’une attaque à la frontière entre les provinces de Laj et d’Al-Baïda, dans le sud du pays, a rapporté l’Agence France-Presse, citant des sources militaires anonymes.

Du côté des rebelles, on compte quatre morts et plusieurs blessés, selon les mêmes sources.

La cible de l’attaque était les forces séparatistes du sud, alliées du gouvernement du Yémen.

Le récent rapprochement entre l’Arabie saoudite, qui soutient le gouvernement yéménite, et les autorités iraniennes proches des rebelles laisse espérer un apaisement de la situation au Yémen.

Cependant, les négociations de paix sont au point mort alors que règne dans le pays l’une des pires crises humanitaires au monde.