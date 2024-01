Pétrole et gaz : Dakar et Nouakchott vers un ‘’bon partage’’ du GTA

Pétrole et gaz : Dakar et Nouakchott vers un ‘’bon partage’’ du GTA

Pétrole et gaz : Dakar et Nouakchott se préparent à un ‘’bon partage’’ des revenus du champ GTA

Dakar, 19 jan (APS) – Le Sénégal et la Mauritanie vont travailler ensemble à un ‘’bon partage des profits’’ en matière d’exploitation des ressources pétrolières et gazières communes aux deux pays, a-t-on appris, vendredi, à Dakar, du ministre sénégalais du Pétrole et des Énergies, Antoine Diome.

‘’Nous avons engagé […] un audit des coûts pétroliers pour savoir exactement ce qui a été dépensé dans le cadre du partenariat qui nous lie à British Petroleum’’, a dit M. Diome lors d’un point de presse, en présence du ministre mauritanien du Pétrole, des Mines et de l’Énergie, Nani Ould Chrougha.

Selon lui, le taux d’exécution du projet Grand Tortue Ahmeyim est de 91 %.

Les deux ministres disent avoir eu une séance de travail, à Dakar, avant leur rencontre avec les journalistes.

L’audit annoncé va consister à ‘’voir dans le détail ce qui a été dépensé, parce que ce projet fait l’objet de grandes attentes de la part des populations’’, a souligné Antoine Diome en parlant du champ GTA, que partagent les deux pays.

‘’Les deux États ont le devoir de veiller rigoureusement au suivi du projet et à la préservation des intérêts de nos populations’’, a-t-il poursuivi.

APS