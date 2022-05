Perspectives économiques de la Mauritanie : baisse des revenus et hausse des dépenses sociales.

Un atelier s’est tenu lundi à Nouakchott pour présenter les perspectives des économies régionales du Moyen-Orient et de l’Afrique. La conférence sera parrainée par le Fonds monétaire international, le ministère de la Promotion économique et productive, le ministère des Finances et la Banque centrale de Mauritanie.



La croissance en 2021 est estimée à 2,4% et sera tirée principalement par le secteur non extractif, a déclaré Anta Ndoye, représentant du FMI pour la Mauritanie. Ndoye a parlé des perspectives économiques de la région lors de l’annonce des conclusions du FMI et a également mentionné la flambée de l’inflation dans la région. En fait, il sera proche de 6 % en 2022 contre moins de 2 % en 2021. La situation en Mauritanie est similaire à l’inflation globale dans la région, puisque le pays est passé en dessous de 1% et est maintenant revenu à 6,1%.

« Le choc auquel est confrontée l’économie mondiale en 2022 est une lourde sanction pour l’Ukraine et la Russie », a déclaré le représentant du FMI en Mauritanie. La hausse des prix du pétrole et du gaz, la hausse des prix des denrées alimentaires et des matières premières et l’effondrement de la chaîne alimentaire auront un certain impact sur les économies des pays émergents et à faible revenu, selon Ndoye. Pour clarifier son affirmation, elle a déclaré que l’analyse des données sur la dépendance de ces pays aux importations de blé indique certaines vulnérabilités. De plus, poursuit-elle, l’inventaire ne dépasse pas 5 mois en moyenne.

Avant de clore la présentation, Ndoye a souligné que le premier compromis en matière de politique monétaire était de lutter contre l’inflation en empêchant la reprise de dérailler. Deuxièmement, nous devons maintenir la viabilité budgétaire tout en aidant l’économie à se redresser et viser à aider les personnes vulnérables.

Présentation des perspectives économiques pour la région MENA, brillamment exposées par notre chère sœur, Anta Ndoye, Res Rep du @IMFNews en Mauritanie, co-organisée avec le Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie, @dhehby. pic.twitter.com/9qH4JYpflr — Aïssata Lam (@lam_aissa) May 30, 2022



Après sa présentation, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Commerce, le Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie et les représentants de la Banque Mondiale ont répondu aux questions des journalistes présents. Dans cet esprit, Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale. Mohamed Lemine Ould Dhehby a souligné que l’inflation de 2020 à 2021 s’explique principalement par la hausse des prix alimentaires. Il a déclaré que le gouvernement avait l’intention d’utiliser des outils de politique monétaire pour surveiller l’inflation conditionnelle. Pour l’instant, les taux d’intérêt ne peuvent être relevés et la reprise pourrait être retardée.

Par ailleurs, le Gouverneur de la BCM a rappelé que l’énergie ne contribuait pas significativement à cette inflation, malgré la hausse des cours internationaux du pétrole. Ce n’est pas contre-intuitif, car la plupart des pays ont des subventions énergétiques.

Ousmane Mamoudou Kane, ministre de l’Economie et de la Promotion des Secteurs productifs, a commenté le taux de croissance. Il estime que 2,4% en 2021 est inférieur aux attentes et que les perspectives pour 2022 sont supérieures à 4%.

Le ministre a poursuivi son discours en répétant que la situation s’expliquait par trois événements. C’est surtout la pluie qui n’a pas produit les résultats escomptés. En conséquence, la contribution du secteur de l’agriculture et de l’élevage à la croissance a été anéantie.

Il n’y avait pas non plus de secteur de la pêche. Cependant, selon le ministre, le secteur minier est celui qui a le plus freiné la croissance du pays, Kinross Tasiast ayant cessé de produire de l’or depuis plusieurs mois.

Du côté positif, le ministre de l’Économie a révélé que les perspectives pour 2022 étaient bonnes et que les activités minières à Tasiast ont repris avec un programme de production très ambitieux. Evoquant l’impact de la crise ukrainienne et ses effets négatifs, le ministre a souligné l’opportunité à saisir. Selon lui, cette crise devrait conduire à des réformes accélérées pour faire de l’agriculture une source de croissance et d’emplois.

En ce qui concerne l’inflation, il a dit qu’elle était très mauvaise, en particulier pour les pauvres, et qu’une façon d’y faire face était que le secteur privé crée des emplois. Il conclut que les réformes doivent se poursuivre et que l’investissement privé doit être encouragé et promu.



Le ministre des finances, Isselmou Ould Mohamed Mbadi, a déclaré que l’impact le plus évident de cette hausse de l’inflation et de la lenteur de la croissance sur les finances publiques est la baisse des revenus associés à l’activité économique. Le ministre a indiqué que cette baisse s’accompagnerait d’une augmentation des dépenses sociales. La flambée des prix de l’énergie et des produits de première nécessité a obligé le gouvernement à intervenir pour aider les personnes les plus vulnérables dans le cadre de programmes sociaux.

Et le ministre conclut en soulignant qu’il existe de nombreux outils pour résoudre cette équation bas revenus/hautes dépenses.

Mais à son avis, la plupart des dépenses n’étaient pas prévues, donc le bon outil est de repenser et de prioriser le mode de vie de l’État. Bien sûr, cela conduirait à un déficit plus important, a déclaré le ministre.