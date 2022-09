Perspectives de l’ énergie en Mauritanie à l’horizon de 2040

Une rencontre des hauts responsables et experts examine les perspectives de l’ #énergie en #Mauritanie à l’horizon de 2040.

Par Mohamed EKA, journaliste producteur de contenu et consultant dans le domaine de la communication.

Le magazine économique Financial Afrik a organisé, hier à Nouakchott, en collaboration avec le bureau de consulting, Meen & Meen, un panel sur les perspectives du pétrole et gaz en Mauritanie à l’horizon de 2040.

Le ministre mauritanien de l’énergie, qui a supervisé le panel, a indiqué que la Mauritanie est en passe de devenir un pays producteur de gaz, grâce à ses considérables réserves gazières estimées à 100 TCF, découvertes récemment dans les champs de #GTA et #BirAllah. Il a précisé, également, que la vision de son secteur se base sur l’exploitation des énergies renouvelables, surtout pour produire de l’hydrogène vert, qui représente le pétrole du futur. Cette vision, selon le ministre, pourrait transformer la Mauritanie, en 10 ans, en un hub régional pour la production du gaz, de l’hydrogène vert et de l’acier vert.

En détaillant les phases de la vision stratégique, il a déclaré que le secteur a mis en place un plan d’action conçu pour permettre la réalisation des objectifs de la vision en question. Ce plan vise à franchir plusieurs étapes à l’horizon de 2026, dont notamment l’utilisation du gas to power, la signature des conventions pour le développement des projets de l’hydrogène vert, le développement du champ de BirAllah et le lancement de la deuxième phase du GTA. A partir de 2027, le plan d’action gouvernemental procèderait à l’exploitation du champ gazier, BirAllah, assurant l’achèvement de la deuxième phase du GTA ainsi que le lancement des travaux de développement des projets de l’hydrogène vert. En plus, cette vision stratégique aura pour objectif fondamental de garantir l’accès universel de tous les citoyens mauritaniens à une électricité propre et à prix abordable, et ce, à l’horizon de 2030.

À son tour, le représentant du secteur privé dans le panel M Md Abdellahi YAHA, fondateur et président du groupe MAURILOG, a indiqué que le secteur privé accompagne les opérateurs internationaux travaillant en Mauritanie dans le domaine pétrolier et gazier depuis le lancement d’activités d’exploitation en 2005. Il a souligné dans ce contexte que les acteurs privés nationaux ont prouvé leur capacité, en répondant, toujours de manière satisfaisante, aux attentes extrêmement exigeantes des opérateurs internationaux. Cette bonne performance des acteurs privés mauritaniens était à la hauteur des aspirations de leurs partenaires internationaux, si bien que ces derniers se voyaient, ainsi, dispensés de solliciter les services d’autres groupes internationaux afin de les accompagner en Mauritanie, a-t-il ajouté.

Ould Yaha a par ailleurs insisté sur la nécessité de la mise en place d’un système de formation pratique, de nature à permettre aux jeunes mauritaniens d’acquérir le savoir-faire et les compétences techniques et linguistiques nécessaires.

Le panel, a été modéré par l’Expert mauritanien, M. Hassana Mbeirick.

