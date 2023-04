Pêches : la situation des mulets morts n’est pas préoccupante

Ministère de la Pêche: la situation des mulets morts à Nouadhibou n’est pas préoccupante

Le secrétaire général du ministère des Pêches et de l’Économie Maritime, par intérim, M. Dah Ould Aliyoun, accompagné du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahi Ould Hamed, s’est rendu mardi sur les plages de Nouadhibou afin de s’enquérir des travaux des équipes de terrain chargées de nettoyer la plage après l’échouage des mulets noirs.

Le secrétaire général par intérim, a affirmé dans une déclaration à l’Agence mauritanienne d’information que cette mission, mandatée par le ministre des Pêches et de l’Économie maritime, est arrivée hier pour faire le point sur cette situation.

Il a ajouté que la situation n’est pas préoccupante et qu’elle se produit chaque année et est spécifique à un type de poisson, et que des experts travaillent à la préparation d’analyses et que des échantillons de poisson et de sol ont été prélevés pour examen.

La présence de mulets échoués ne se limitait pas à la plage de la partie nord de la baie de Nouadhibou dans cette zone, mais incluait également celle de Nejmeh et la plage de Cansado.

Cette situation a nécessité l’intervention rapide des équipes scientifiques de l’Institut mauritanien des recherches océanographiques et des pêches (IMROP), qui a permis de réaliser des analyses en laboratoire sur l’eau de mer et de disséquer des échantillons de ce type de poissons.

Le Dr Wane Moulaye Mohamed, responsable du secteur de l’écologie à l’Institut Mauritanien des recherches océanographiques et des pêches, a confirmé que les analyses sont en cours d’approfondissement dans les laboratoires de l’institut et à l’étranger, après que les analyses préliminaires qui ont été évaluées au niveau de l’institut aient montré que les poissons morts n’étaient pas en train de se reproduire et que leurs organes internes étaient normaux, bien que le niveau de graisse faible à jeun.

À cet égard, le Dr Wane Moulaye Mohamed a indiqué que le suivi des indicateurs du milieu marin sur une semaine sur le site, qui comprenait la température, la salinité, l’oxygène dissous et le pH, a montré des valeurs normales pour ces indicateurs.

Les équipes scientifiques relevant de l’Institut suivent cette situation à travers des sorties scientifiques en mer afin de prélever des échantillons de mulets pour approfondir les analyses en laboratoire.

Les autorités administratives de Dakhlet Nouadhibou ont accompagné cette situation. C’est ainsi que le wali, M. Mahi Ould Hamed, a tenu une réunion du comité régional de gestion des crises et de réponse aux catastrophes.

La question de l’échouage de ces poissons était en tête de l’ordre du jour de ce comité, puisque des explications ont été données par des spécialistes dans le domaine de la recherche scientifique liée aux océans, à la pêche, à l’inspection sanitaire des pêches et au contrôle maritime.

Afin de nettoyer la plage des poissons morts, le Comité Régional de Gestion de Crise et de Réaction aux Catastrophes a visité ses zones de présence de ces mulets rouges échoués et a élaboré un plan d’action pour les nettoyer et mettre en place des équipes de surveillance afin de préserver la santé publique avec l’appui logistique de l’Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou. Ces efforts ont été soutenus par des équipes de la Première Région Militaire et du Regroupement Régional de la Garde Nationale N°7 et de l’Académie Navale ainsi que les Gardes- côtes Mauritaniens, le Délégué Régional à l’Environnement et au Développement Durable et la Société Civile. Selon les autorités compétentes, l’échouage des mulets noirs n’est pas nouveau sur les plages mauritaniennes et dans de nombreux autres pays.

La délégation était accompagnée dans cette tournée par le hakem de Nouadhibou le directeur de l’Office National d’Inspection Sanitaire des Produits de la Pêche et de la Pisciculture, le directeur de l’Institut mauritanien des recherches océanographiques et des pêches, et quelques responsables du ministère.

AMI