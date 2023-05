Le président du parti Insaf : « Nous aurons une victoire écrasante aux élections. »

Le président du parti Insaf, M. Mohamed Melainine Ould Eyih, en réponse à une question sur ses attentes concernant les résultats du scrutin, a déclaré que son parti remporterait une victoire écrasante aux élections législatives, régionales et municipales en cours.

Son premier bureau dans la circonscription de Teyaret a dans une déclaration à l’agence de presse mauritanienne à l’issue de son vote samedi matin, se félicitant de l’atmosphère calme et sereine qui a marqué la campagne électorale, soulignant qu’il s’agit d’un facteur important pour la consolidation de la démocratie.

Il a noté que M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République, a félicité le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, la Commission Électorale Nationale Indépendante et le peuple mauritanien pour l’organisation de ces élections qui se sont déroulées dans un climat de paix et de dignité.

Pour rappel, le Parti Insaf a été formé le 3 juillet 2022 par l’Union de la République et plusieurs petits partis, sous l’égide du Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, en prévision des élections législatives de 2023. Il est dirigé par l’ancien porte-parole du gouvernement et ancien ministre de l’Education Mohamed Melainine Ould Eyih, qui a quitté son poste gouvernemental pour prendre la tête du parti.