Parquet général : Saisie d’un navire transportant 1218 kg de cocaïne

Le procureur de la République de Nouakchott-Ouest, M.Ahmed Abdallahi El Moustapha, a annoncé que la marine nationale a pu, après des opérations de repérage, de suivi et de surveillance de quelques jours, détecter, intercepter et arrêter un navire dans les eaux territoriales mauritaniennes transportant une cargaison de drogues à haut risque de 1 218 kilogrammes de cocaïne.

M. El Moustapha a précisé, dans un communiqué, lu devant la presse, que l’enquête préliminaire est en cours dans cette affaire en vue d’un suivi judiciaire, et le transfert des personnes impliquées devant la justice nationale compétente.

Voici le texte du communiqué :

« Sur la base d’informations de renseignement, et après des jours d’opérations de surveillance et de suivi, la Marine nationale a pu le 18 juin, courant, détecter, intercepter et arrêter un navire dans les eaux territoriales mauritaniennes, soupçonné d’avoir à bord une cargaison de drogues très dangereuses.

Après la conduite du navire vers le quai de l’un des ports nationaux et son inspection, il a été constaté la présence d’une cargaison de drogues à haut risque de l’ordre de 1 218 kilogrammes de cocaïne. Le navire et sa charge ont été saisis.

L’opération du suivi, d’interception et de conduite a été menée en pleine coordination entre la Marine nationale et les douanes mauritaniennes, tandis que les enquêtes judiciaires sur l’incident ont été immédiatement ouvertes par zone ouest de la Gendarmerie nationale, sous la supervision du parquet général de l’ouest de Nouakchott.

Dans une affaire connexe, dans le cadre de l’enquête, la gendarmerie nationale a déjoué une tentative d’une cellule d’appui par laquelle ses membres ont essayé de fournir une assistance dans l’opération de contrebande interceptée. À ce jour, des personnes de nationalité étrangère qui se trouvaient à bord du navire, y compris son équipage, ont été arrêtées, et d’autres personnes de nationalités étrangère et mauritanienne ont été arrêtées à Nouakchott pour suspicion d’implication dans l’affaire. L’enquête préliminaire de l’affaire est menée en vue d’un suivi judiciaire et le transfert des auteurs devant les juridictions compétentes pour jugement et confiscation du corps et de l’instrument du crime, conformément aux lois en vigueur.

Suite à cette opération qualitative réussie, qui intervient en application des lois nationales en vigueur dans le domaine du contrôle des stupéfiants et en exécution des obligations internationales de la Mauritanie en matière de lutte contre le trafic international de stupéfiants, le ministère public salue la grande vigilance et le haut niveau de coordination et d’exploitation entre la Marine nationale et les douanes. De même, il salue le haut niveau de professionnalisme, de rapidité et d’efficacité de la gendarmerie nationale. Tout cela a permis de contrecarrer une contrebande internationale d’une grande quantité de drogues à haut risque. Le parquet remercie tous les éléments impliqués dans l’opération.

Fait à Nouakchott, le 23 Juin 2023.