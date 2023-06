Parquet général : Inhumation possible de feu Omar Hammadi Diop Le Parquet général : Après avoir prélevé les échantillons nécessaires pour les analyses de laboratoire, il est devenu possible d’enterrer feu Omar Hammadi Diop

Les prélèvements nécessaires pour compléter les analyses de laboratoire de l’enquête sur la mort de feu Oumar Hamadi Diop ont été prélevés par les experts légistes chargés de cette tâche, a indiqué vendredi le parquet général dans un communiqué.

Un communiqué reçu par AMI indiquait que les constatations et les conclusions de l’enquête seraient communiquées par voie légale dans les jours qui suivaient, avant d’ajouter que la famille du défunt pouvait désormais l’enterrer après l’expiration des motifs légaux.

Voici l’intégralité du communiqué

” Suite aux informations annoncées par le Parquet il y a deux jours sur les procédures d’enquête en cours portant sur le décès de feu Oumar Hamadi Diop, hier, jeudi soir, 1er juin 2023, les échantillons nécessaires ont été prélevés pour effectuer les tests de laboratoire demandés par le médecin légiste afin de compléter le rapport d’autopsie final, en présence d’un médecin détaché de la famille du défunt.

Les échantillons ont été prélevés par un expert médico-légal affecté pour la mission dans le cadre de la coopération judiciaire entre le ministère public et les autorités judiciaires compétentes du Royaume du Maroc, conformément aux accords bilatéraux et régionaux de coopération judiciaire et aux précédents de coopération fructueuse et constructive entre les deux pays frères.

Les échantillons ont été soigneusement transportés par l’expert délégué pour l’analyse dans les laboratoires marocains compétents, et les résultats et conclusions seront transmis, dans quelques jours, par voie judiciaire officielle.

Avec cette étape, les justifications juridiques pour préserver le corps du défunt, qu’ALLAH lui accorde sa miséricorde, ont pris fin, et sa famille peut l’enterrer, en tenant compte des dispositions nécessaires.

Les procédures d’enquête se poursuivent pour découvrir les circonstances de l’affaire”.