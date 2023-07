Pakistan: des milliers de personnes protestent contre l’autodafé d’un Coran en Suède

Publié le 07/07 à 15h38

par Agence Belga

Des milliers de personnes ont manifesté vendredi dans tout le Pakistan pour condamner l’autodafé fin juin d’un Coran en Suède, un acte qui avait soulevé l’indignation dans le monde musulman.

Des drapeaux suédois ont été brûlés ou piétinés en plusieurs endroits du pays, notamment sur le marché Sitara d’Islamabad.

« Le Coran est notre ligne rouge », ont tonné les centaines de manifestants réunis sur ce marché, qui ont réclamé la rupture des liens diplomatiques avec la Suède et l’expulsion de son ambassadeur.

Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, avait appelé en début de semaine à des manifestations dans tout le pays après la prière hebdomadaire du vendredi, ordonnant que cette journée soit consacrée à la défense de la « sainteté du Coran ».

D’autres partis politiques, dont le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), la principale formation d’opposition de l’ex-Premier ministre Imran Khan, avaient aussi invité leurs partisans à manifester.

La question du blasphème est particulièrement sensible au Pakistan, où même des allégations non prouvées d’offense à l’islam peuvent entraîner assassinats et lynchages.

Le pays a aussi à maintes reprises exprimé sur la scène internationale son inquiétude face à ce qu’il considère comme la hausse de l’islamophobie dans le monde.

Le 28 juin, Salwan Momika, un Irakien réfugié en Suède, a brûlé quelques pages d’un exemplaire du Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm pendant la journée de l’Aïd al-Adha, une fête célébrée par les musulmans à travers le monde.

Cet incident a déclenché une série de réactions dans le monde musulman. Des pays à majorité musulmane comme l’Irak, le Koweït, les Emirats arabes unis ou le Maroc ont convoqué les ambassadeurs suédois en signe de protestation.

L’Organisation de coopération islamique, basée en Arabie saoudite, a appelé à des mesures collectives pour éviter que des exemplaires du Coran ne soient à nouveau brûlés.

RTL info