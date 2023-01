Ould Madik dénonce l’ingérence algérienne en Mauritanie

Dans une lettre adressée à l’ambassadeur de la République algérienne à Nouakchott, El Hassan Ouald Madik, un chercheur mauritanien, dénonce la déclaration algérienne qui limite la liberté d’expression des journalistes en Mauritanie et tente de faire taire leur voix pour exprimer leurs opinions ou positions politiques.

Pensez-vous que la Mauritanie est une province algérienne ou une extension des camps séparatistes sahraouis de Lahmada et Tindouf ? Demande le chercheur mauritanien.

Pensez-vous que les Mauritaniens sont gouvernés par l’Algérie et doivent obéir aux ordres de leurs généraux ? Ajoute Ouald Madik.

Le chercheur mauritanien appelle ensuite le « peuple algérien frère » à avertir ses représentants à l’Ambassade à Nouakchott que les Mauritaniens sont libres d’exprimer leurs opinions et positions politiques, y compris leur critique publique et ouverte des positions et décisions prises par le président de la République, par ses politiciens et dirigeants.

À cet égard, il appelle l’Algérie à tirer les leçons de l’Ambassade du Maroc à Nouakchott, qui « n’a pas une seule fois critiqué la presse mauritanienne, ni publié de communiqué critiquant la position des politiciens ou des journalistes, ni la visite qu’ils font dans les camps séparatistes de Tindouf. » D’autre part, l’Ambassade du Maroc a toujours « ses portes ouvertes et accorde même des visas aux Mauritaniens qui avaient déclaré leur hostilité à l’intégrité territoriale », explique Ouald Madik.

Enfin, Ouald Madik appelle l’Ambassade d’Algérie pour s’excuser de croire que la Mauritanie est un territoire sous tutelle, qui dépend de l’Algérie.

Source: es.rue20