Ould Ghazouani : le Président que nous voulons pour aller de l’avant

Le Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani vient de prouver sur bon nombres de points qu’il est le dirigeant dont la Mauritanie a réellement besoin pour aller de l’avant.

Ce témoignage non exhaustif que j’ébauche ici part d’une appréciation objective et sincère de l’homme dont malheureusement certains se doutent encore de la capacité de débarrasser la Mauritanie de ses maux.

L’actuel procès de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz loin qui impressionne l’opinion publique et qui met en exergue la capacité de la justice mauritanienne à opérer loin des pesanteurs politiques et de l’acharnement montre si besoin ait, que ce pouvoir a franchi un pas de géant en avant.

L’implosion qui caractérise le parti au pouvoir Insaf prouve elle aussi que le président tient à libérer des éternels lobbys politiques qui l’entourent et prennent son pouvoir en otage, étouffant la forte volonté de son gouvernement conduit par le technocrate et Premier ministre Mohamed Ould Bilal pour assurer le bien-être des citoyens, l’égalité, la sécurité, l’indépendance économique….

En effet, si le Président était « politisé », il ne se serait pas aventuré à laisser son parti éclater et se fragmenter au grand bonheur de ses opposants.

Mais c’est la volonté de la démocratie mauritanienne qu’il n’est pas question de fausser ou d’entraver, coute-que-coute, même s’il faut souffrir à l’avenir de l’absence d’une majorité.

C’est d’autant vrai qu’hormis l’élection présidentielle, le système politique mauritanien hérité est bâti sur le faux et l’usage de faux, sur des élus impopulaires ne servant que leurs intérêts égoïstes.

Il fallait donc consentir avec courage et détermination ces sacrifices politiques pour assurer l’avènement d’élus portés par le peuple dans la transparence et la libre concurrence, loin de l’ingérence de l’appareil Etat.

En partageant lundi soir dernier son Iftar avec des centaines de soldats en faction aux frontières pour sécuriser le pays, le Président montre également qu’il tient à cœur à la sécurité du pays et cet aspect est une ligne rouge qu’il faut prendre garde de braver.

L’autre atout indirect du Président est incontestablement le dynamisme social qui caractérisé la Première dame Mariem Mint Dah, qui rompt par son accession au pouvoir aux côtés de son époux Président avec ces Premières dames passionnées par le luxe, les voyages à l’étranger, le népotisme, …

En effet, la Première dame a marqué d’une empreinte indélébile le vécu social mauritanien, participant quasiment à toutes les activités qui visent les franges démunies, l’émancipation de la femmes, les handicapés, les autistes. Malgré les efforts qu’elle a déployé et qu’elle continu de dép loyer pour l’autonomisation de la femme politiquement et économiquement dans le pays, sa représentativité politique et dans les sphères économiques et de développement en général, la Mauritanie demeure en deçà des ambitions de la femme mauritanienne, avait-elle déclaré dernièrement, à l’occasion du lancement des activités de la campagne de plaidoyer pour l’autonomisation politique de la femme mauritanienne, disant que reconnaître le droit est une chose, mais que permettre à ses titulaires de pleinement l’accomplir en est une autre.

Autant d’atouts conjugués réunis par le Président Ould Ghazouani qui prouvent sa sincérité et son souci de sortir la Mauritanie de la misère et de la pauvreté et d’en faire un pays émergent.

Des convictions présidentielles partagées par les partis de l’opposition qui ont montré depuis l’apaisement leur détermination à apporter leur soutien à ce nouveau, ambitieux et prometteur projet politique porté par le Président Ould Ghazouani et dont personne ne doute aujourd’hui de la sincérité à l’exception des partis de la Majorité dont la vocation restera toujours de militer pour concrétiser des objectifs étroits et personnels au mépris du bien-être et de la prospérité du peuple.

Ceci dit, soulignons par ailleurs les multiples efforts déployés par le Président pour ramener la paix dans la région du Sahel, éponger la dette des pays africains, améliorer la qualité de la gouvernance et introduire des réformes dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de la justice sont également envisagés.

Je soutiens le président de la République dans son combat inlassable contre la pauvreté, tout en m’engageant à soutenir toujours et sans réserve tous ses efforts et toutes ses actions en faveur du développement harmonieux et durable d’une Mauritanie unie, libre, juste et équitable.

Ahmed Ould Bettar