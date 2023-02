Ould Cheine : révélation des noms des policiers inculpés dans l’homicide volontaire.

Le Commissaire de police El Mokhtar Isselmou Sidou et les agents de polices El Hacen Hamada Soueidi, Lehbib Ahmedou Ahmedou, Limam Hamed Limam, Amar Ivekou Rabah, Abdallahi El Bane bah Mah, Abou Demba Ba et Ahmedou Mohamed Ahmed, sont les 8 hommes de la sureté qui ont été officiellement inculpés ce lundi 20 février courant, du meurtre de l’activiste Souvi Ould Cheine.

Les quatre premiers du groupe (El Mokhtar Isselmou Sidou, El Hacen Hamada Soueidi, Lehbib Ahmedou Ahmedou, Limam Hamed Limam) ont été accusés de meurtre avec préméditation, torture ayant entraîné la mort, ordre et exécution d’un acte arbitraire agressif portant atteinte à la liberté individuelle de l’individu, utilisation de la violence sans motif légitime et dissimilation des indicateurs du crime.

Le commissaire s’est vu même inculpé d’autres charges dont celle d’avoir accepté des promesses de dons afin d’effectuer un travail dans le cadre d’un emploi.

Le 5e et 6è accusés (Amar Ivekou Rabah et Abdallahi El Bane bah Mah) ont été inculpés respectivement d’avoir accepté des promesses de dons dans le but d’accomplir un travail facilité par son travail pour le premier et de participer au cruel crime pour le second.

L’accusation d’avoir recouru à des promesses de cadeaux destinées à soudoyer a été retenue quant à elle contre l’accusé Abou Demba Ba (7e ) tandis que le 8e , en l’occurrence Ahmedou Mohamed Ahmed, a été inculpé de d’avoir intentionnellement refusé de dénoncer les auteurs et d’avoir tenté de les protéger de l’arrestation et de les avoir aidés à se voltaïser.

Les huit individus sont accusés d’avoir participé sont prévus et punis conformément aux articles : 271, 280, 111, 171, 173, 53, 54, 55 du Code pénal, article 48 du QC et les articles 2, 3, 11, 12 de l’art, ajoute le Parquet général.

Avec Alwiam