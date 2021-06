Ould Abd El Aziz …le cirque et le bla-bla sur Facebook

Ould Abd El Aziz a une compréhension « boutiquière » de la corruption. Il a tendance à la réduire au vol à l’étalage ou à piquer dans la caisse, alors qu’il sait pertinemment que ça inclut également le trafic d’influence et l’enrichissement sans cause. Et c’est sous cet angle-là qu’il est poursuivi.

Il doit en effet prouver l’origine de sa fortune astronomique, en apportant la preuve sur cette question particulière de l’enrichissement sans cause. Contrairement au principe général, il revient à l’accusé d’apporter la preuve de l’origine de sa fortune dans les cas de corruption. Le reste et notamment ce défi lancé aux autorités pour apporter la preuve et tout le cirque et le bla-bla sur Facebook n’est que démagogie et populisme, comme d’hab…

Mohamed El Mounir