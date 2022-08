Opérations de cash transfert au profit de 5112 familles sur les bras.

Le délégué général à la Solidarité Nationale et à la “la lutte contre l’exclusion, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, accompagné du wali du Hodh El Gharbi, M. Mokhtar Ould Hend, a supervisé mardi soir, depuis la ville de Tintane, le lancement des opérations de distribution de cash transfert au profit des familles nécessiteuses dans les moughataa de Tintane et de Touil dans la wilaya du Hodh El Gharbi dans le cadre du volet d’aide financé par le Programme “Tekavoul/Solidarité” de la Délégation Générale ‘’Taazour’’.

Dans le cadre de ce volet, au niveau des deux moughataas, plus de 225 millions d’anciennes ouguiyas seront distribuées au profit de 5.112 familles classées au stade d’insécurité alimentaire dans les communes de Tintane, Davaa, Hassi Abdallah, Agharghar, Ain Farba, Laouinat, Touil et Lehreijat.

Dans une allocution pour la circonstance, le délégué général de Taazour, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed a expliqué que dans le cadre du programme ‘’Tekavoul’’, plus de 36 milliards d’anciennes ouguiyas ont été distribuées depuis le début du mandat présidentiel à ce jour, ce qui administre la preuve que Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, attache un grand intérêt pour l’émancipation de la société mauritanienne en général, et des milieux pauvres et vulnérables en particulier.

Le Délégué Général a ajouté que cette sollicitude s’est concrétisée par la création de la Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à la Lutte contre l’Exclusion “Taazour”, chargée d’œuvrer à la réalisation d’une croissance intégrée dans l’environnement des groupes vulnérables de la société, afin de les intégrer économiquement et socialement, d’améliorer leurs conditions de vie et de renforcer leur accès aux services de base.

M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed a déclaré que malgré tous les défis qui ont marqué les premières années de la vie de Taazour, notamment les répercussions de la pandémie du coronavirus, la Délégation a su s’imposer comme le plus important intervenant gouvernemental dans divers domaines touchant la vie des groupes vulnérables et pauvres dans toutes les wilayas du pays.

La distribution des cash transferts s’est déroulée en présence du président du conseil régional du Hodh El Gharbi, du hakem de Tintane, du maire de sa commune, du directeur de la communication et des relations publiques à la Délégation générale “Taazour” et d’autres responsables de la wilaya.