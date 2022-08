OpenText pousse l’approche acquisitive de la croissance avec un accord de 6 milliards de dollars avec Micro Focus – Metaverse Marketing

Vous voyez beaucoup les acquisitions passent entre les mailles du filet lorsque vous couvrez les logiciels d’entreprise. Beaucoup sont pour la plupart piétons, même s’ils impliquent de grosses sommes d’argent, mais aujourd’hui, la nouvelle qu’OpenText achète Micro-focus pour une valeur totale de 6 milliards de dollars semble un peu différente.

Micro Focus, une société britannique, a construit une grande partie de son activité en achetant des sociétés de logiciels héritées comme Borland, Novell et Cobol-IT. Son accord le plus médiatisé était un accord de 8,8 milliards de dollars en 2016 pour s’associer à HPE sur une partie de son portefeuille de logiciels d’entreprise.

Mis à part certaines des pièces du portefeuille HPE, comme le tristement célèbre accord d’autonomie, la majeure partie du catalogue Micro Focus ne s’aligne pas directement sur les racines de gestion de contenu d’OpenText. En effet, il semble important de se développer plutôt que d’avoir une synergie directe avec l’acquéreur.

« Comme un requin qui doit continuer à nager, OpenText doit continuer à acquérir, car leurs plates-formes héritées sont toutes en déclin long et lent à mesure que les titulaires de licence finissent par partir pour des plates-formes plus modernes. »

Tony Byrne, fondateur, Real Story Group

En ce qui concerne les conditions de l’acquisition, la valeur d’entreprise totale de l’accord est d’environ 6 milliards de dollars (5,1 milliards de livres sterling), avec une valeur nette d’environ 2,1 milliards de livres sterling. dollars (1,8 milliard de livres sterling). Les sociétés ont calculé que le prix par action offert, environ 532 pence, représente une prime de 98,3 % par rapport au cours de clôture de Micro Focus avant l’annonce de l’opération.

Micro Focus, qui n’est ni micro ni ciblé, a connu des moments difficiles ces dernières années, avec des revenus en baisse chaque année depuis 2018. De plus, le cours de son action a chuté de plus de 44 % cette année et de plus de 89 % au cours des cinq années précédentes. . Ce matin, il se négociait à seulement 3,15 dollars par action sur les marchés américains, ce qui le rend vulnérable à une prise de contrôle.

L’entreprise remonte à 1976 et au fil des ans a changé de nom, l’a changé et a acquis une multitude d’entreprises. Depuis 1998, elle a conclu un total de 15 accords, selon Crunchbase, dont beaucoup de la variété héritée. La transaction la plus récente a été ATAR Labs, une société de sécurité acquise en 2020 pour 15 millions de dollars.

L’accord semble étrange car il combine deux sociétés à gros capitaux qui n’ont pas une tonne de croisements. Les gains financiers potentiels en valent-ils la peine ? OpenText le pense.

