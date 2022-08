ONU:des soldats maliens tuent des civils à l’aide de « soldats blancs »

ONU : des soldats maliens tuent des civils avec l’aide de « soldats à la peau blanche »

L’ONU indique dans un nouveau rapport que les forces maliennes, en collaboration avec des soldats à la peau blanche, ont abattu et brûlé 33 civils dans l’un des nombreux incidents de ce type récemment.

Les gens se rassemblent au centre de la capitale du Mali, Bamako. Les rebelles islamistes se sont rapprochés de la capitale dans leur offensive contre les forces gouvernementales. Il y a eu au moins 15 attaques extrémistes en juin et juillet.

Bien que le rapport ne mentionne pas les soldats russes, il est clair qu’il vise à accroître la coopération avec le groupe russe Wagner, une armée privée de mercenaires soupçonnés d’avoir des liens étroits avec le régime russe.

Le rapport décrit plusieurs incidents où les forces maliennes sont soutenues par des soldats blancs, dont un incident dans la ville de Robinet El Ataye dans la province de Ségou près de la frontière avec la Mauritanie.

Selon des témoins, un contingent de soldats à la peau blanche est venu dans la ville.

Où se trouve un puits que les éleveurs de bétail mauritaniens utilisent souvent. Les soldats ont rassemblé les hommes et les garçons. Ils leur ont lié les mains derrière le dos et bandé leurs yeux. Ils ont dit aux femmes et aux enfants de rentrer chez eux. Là, les soldats ont pillé les maisons de tous les objets de valeur.

Trouvés abattus et brûlés

Plus tard, des soldats maliens sont venus et ont battu les hommes avec des bâtons. Les femmes ont entendu les cris. Mais elles ont été détenues dans leurs maisons par des soldats. 33 des hommes ont été emmenés.

Le lendemain, les 33 ont été retrouvés morts – abattus et brûlés, selon les témoins.

Selon le rapport, cinq incidents de violence et de pillage de ce type ont eu lieu ailleurs. Mais ce n’est qu’à Robinet que des civils ont été tués. Des soldats blancs sont arrivés à deux endroits par hélicoptère lorsque l’opération a commencé.

Le groupe Wagner se qualifie de groupe militaire privé. Mais ses liens étroits avec les autorités russes sont devenus évidents en Ukraine. Où les mercenaires du groupe font partie de ceux qui combattent dans les régions séparatistes de l’est.

En Afrique, Wagner a une présence significative en République centrafricaine et au Soudan, en plus du Mali.

L’accord peut échouer

Dans le rapport complet, les experts disent que la situation au Mali est tendue. Ils avertissent que l’accord de 2015 entre le gouvernement et les groupes rebelles non extrémistes pourrait échouer.

Le Mali lutte pour prendre le contrôle d’une insurrection islamiste depuis 2012. Les islamistes ont renversé une rébellion touareg. Et ils ont pris le contrôle d’un certain nombre de villes dans le désert du nord.

Avec l’aide d’une force française, les islamistes sont poussés à la fuite, mais ils se reconstruisent dans le désert et lancent une nouvelle offensive contre les conseils du gouvernement et leurs alliés. Ils sont maintenant actifs dans des régions beaucoup plus vastes du pays qu’après 2012.

Aux portes de la France

En août 2020, le président Boubacar Ibrahim Keita a été renversé lors d’un coup d’État dirigé par le colonel Assimi Goïta. Goita est entré en conflit avec la France parce qu’il a initié une coopération avec le groupe Wagner, et la France s’est maintenant retirée du Mali.

Selon le sombre rapport, au moins 12 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire, bien plus que les 5,9 millions qui avaient besoin d’aide l’année dernière. Aujourd’hui, 1,9 million sont menacés de « malnutrition aiguë ».

Au cours des trois premiers mois de l’année, 543 civils ont été tués et 269 blessés, selon les forces de maintien de la paix de l’ONU dans le pays.