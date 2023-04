ONU publie une carte des frontières réelles du Sahara occidental…

NEW YORK (Nations Unies)- Dans la dernière mise à jour des cartes par continent qu’elle publie sur son site web, l’ONU rappelle les frontières réelles de la République arabe sahraouie démocratique, qui apparaît clairement comme un territoire distinct et séparé du Maroc, battant en brèche toutes les tentatives marocaines désespérées d’occulter la légalité internationale.

En effet, la carte du continent africain, publiée sur le site web des Nations Unies, montre que le Sahara occidental est un Etat à part entière dont la capitale est El-Ayoun.

Il convient de rappeler que dans son avis consultatif de 1975, la Cour internationale de justice (CIJ) a conclu que les éléments et renseignements portés à sa connaissance n’établissaient l’existence d’aucun lien de souveraineté territoriale entre le Sahara occidental et le Maroc.

Qui plus est, toutes les résolutions internationales considèrent le Sahara occidental comme un territoire « séparé et distinct » sur lequel le Maroc n’a aucune forme de souveraineté.

La communauté internationale a également reconnu que le statut final de ce territoire non autonome doit être déterminé sous l’égide des Nations Unies, conformément à la légalité internationale.

Aussi, les tentatives marocaines absurdes de travestir la réalité et d’occulter la légalité internationale sont-elles vouées à l’échec.

La question des cartes est de nouveau évoquée pour confirmer une fois de plus que les territoires de la République sahraouie sont totalement séparées du Maroc, qui tente en toute naïveté de réduire la légalité internationale à une carte fictive sans frontière entre son sol et les terres sahraouies.

Il n’hésite pas non plus à semer le chaos et la zizanie à chaque occasion où ses véritables frontières sont présentées sans le Sahara occidental, se heurtant à chaque fois, à la réalité de la position des Etats et des organisations en faveur des résolutions internationales et onusiennes en la matière.

Récemment, l’Espagne a modifié la carte du Maroc et du Sahara occidental pour inclure à nouveau la ligne frontalière, et l’a publiée sur le site web de l’Agence espagnole pour la Coopération internationale au développement (AECID).

Source: APS