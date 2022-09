ONU: Le ministre des Affaires étrangères a participé à une réunion sur le Sahel | AMI

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug a participé, hier jeudi à New York, à une réunion regroupant l’ONU/UA/ le G5 Sahel et la CEDEAO.

La réunion, qui s’est tenue en marge de la 77ème session de l’Assemblée générale des Nations unies, en présence du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres et du Président de la Commission de l’Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, a marqué le début des travaux de la commission chargée d’évaluer la situation au Sahel, commission présidée par M. Mouhamadou Issoufou, ancien président du Niger.

La rencontre s’est déroulée en présence de M. Sidi Mohamed Laghdaf, ambassadeur, représentant permanent de la Mauritanie auprès des Nations Unies et M. Hasni El Vaghih, ambassadeur chargé de mission au ministère.

AMI