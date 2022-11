OIF Tunisie : inauguration du Village de la Francophonie sur l’île de Djerba

L’un des projets programmés en prévision du Sommet de la Francophonie (19-20 novembre), le Village de la Francophonie, a été inauguré ce dimanche sur l’île tunisienne de Djerba.

La cérémonie d’inauguration a été présidée par la ministre tunisienne des Affaires culturelles, Hayet Guermassi Ketat, et la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, arrivée samedi en Tunisie pour assister au Sommet.

La programmation de ce Village de la Francophonie va de pair avec le thème général du Sommet : « La connectivité dans la diversité. Le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone ».

Quelque 194 manifestations animeront ce Village. Une trentaine de pays et institutions participant au Sommet y seront représentés, dont 27 pavillons seront mis à la disposition des Etats et des organisations membres de l’OIF afin qu’ils puissent exposer et mettre en relief leur patrimoine culturel et leur héritage civilisationnel.

Le Village de la Francophonie comportera 17 ateliers de dégustation culinaire, une exposition sur l’art de la calligraphie, des projections de films, 37 workshops et un cycle de conférences portant sur différents thèmes, 43 spectacles artistiques et musicaux des différents Etats participant au Sommet, 11 spectacles virtuels dans l’espace « expositions immersives » et 21 programmes diffusés sur une plateforme de vidéos en ligne pour retracer les différentes civilisations francophones.

Source: Agence de presse Xinhua