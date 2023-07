Ô, Montagne, quel vent te secoue !?

Le vent ne renversera jamais la montagne.

Yasser Arafat

Homme d’état, Président (1929 – 2004)

Je me demande pourquoi certains internautes attaquent maintenant l’actuel Premier ministre ? J’ai remarqué que le style de la critique n’était pas très objectif et manifeste, et la présentation était plus proche du scoop que de la sobriété, du sang-froid et de l’objectivité que n’importe qui devrait pouvoir commenter.

Comme la plupart des attaques verbales portent sur les problèmes de bilan du gouvernement, lorsque le parti au pouvoir a remporté les élections législatives, régionales et municipales, j’ai tout de suite compris la raison de l’attaque.

À mon avis, le Premier ministre Mohamed Ould Bilal, un ingénieur, a été l’un des chefs de gouvernement les plus efficaces, probes et les plus actifs, et c’est peut-être le secret de sa survie, réalisant pour les citoyens pauvres ce que beaucoup n’ont pas réussi à réaliser en termes d’amélioration de leurs conditions de vie.

Son administration reste active et vigilante sur plusieurs fronts. En fait, elle continue de mieux répondre aux problèmes mondiaux.

Elle s’active pour améliorer l’accès des citoyens aux services de santé et à la sécurité de leurs biens.

Elle poursuit la mise en œuvre des programmes structurels visant à renforcer l’économie nationale.

Ainsi, elle œuvre pour assurer plus d’équité et de justice sociale dans l’action gouvernementale.

Mise en œuvre du programme politique

En outre, le Gouvernement s’investit avec détermination. Il mit en œuvre le programme politique du président de la République en dépit de la conjoncture internationale difficile.

Parmi les réalisations du gouvernement : une école républicaine était lancée avec un grand succès.

Le rapprochement de l’administration des citoyens a connu de bons résultats.

Bien sûr, cet article ne peut pas mentionner toutes les réalisations du gouvernement, et tout ce que j’ai mentionné ne sont que des références pour ne citer que quelques-unes accomplies au service des populations.

Enfin, j’ai dit à l’honorable Premier ministre : Ô, montagne, le vent ne saurait te secouer!

AOB